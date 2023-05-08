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Стало відомо, хто приїде до Путіна в гості на День перемоги

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Стало відомо, хто приїде до Путіна в гості на День перемоги
Військовий парад 9 травня в Москві пройде без будь-яких скорочень: на ньому виступить диктатор Володимир Путін
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На параді у столиці країни-агресорки буде декілька закордонних гостей

На параді до 9 травня у Москві будуть глави п’яти країн, також до російської столиці прибув самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Так, з «робочим візитом» до Москви приїхав президент Таджикистану Емомалі Рахмон. Його пресслужба підтвердила, що він буде на параді. Також до країни-агресорки вирушив президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, повідомили російські пропагандисти.

Крім того, до столиці Росії ввечері 8 травня прибув самопроголошений президент Білорусі Лукашенко.

Раніше стало відомо, що на параді буде лідер Киргизстану Садир Жапаров, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Зауважимо, Кремль цьогоріч зібрав на парад перемоги максимальну кількість глав держав із 2020 року. Тоді російську столицю відвідали глави Казахстану, Киргизстану, Сербії, Молдови, Узбекистану, Таджикистану, а також Лукашенко.

Торік іноземні лідери на 9 травня до Москви не приїхали, а позаторік був лише Рахмон.

Зазначимо, що раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що на параді до 9 травня у Москві буде лише один президент – Жапаров, бо «дата не кругла».

Раніше парад до 9 травня скасували в Курську та Бєлгороді. У Курську так вирішили зробити з міркувань безпеки, а в Бєлгороді – щоб «не провокувати противника». Також росіяни вирішили не проводити паради в тимчасово окупованих Криму та Севастополі.

Калузька область теж із міркувань безпеки відмовилася від феєрверків та масових заходів під час травневих свят, зокрема на День перемоги 9 травня.

Крім того, співзасновник «Монобанку» та ініціатор створення українського безпілотника «Довбуш Т10» Володимир Яценко пообіцяв 20 млн грн виробнику, чий безпілотник за допомогою військових приземлиться на Червоній площі в Москві 9 травня.

Читайте також: Путін готує виступ на 9 травня. Пєсков розповів про «засекречений» нюанс
Теги: росія Олександр Лукашенко путін парад Нікол Пашинян Дмитро Пєсков росіяни

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