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США дозволили Україні бити по РФ наданою зброєю: Кремль відреагував

Надія Карбунар
glavcom.ua
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США дозволили Україні бити по РФ наданою зброєю: Кремль відреагував
Путін взявся лякати країни НАТО
фото з відкритих джерел

Пєсков заявив, що йдеться про втягнення Штатів у «конфлікт»

У Кремлі відреагували на те, що Україна отримала від США дозвіл на використання американської зброї для ударів по території Росії. Рішення прокоментував речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Представник кремлівського «фюрера» заявив, мовляв, Україна вже намагається завдавати ударів по території Росії американською зброєю.

Не зміг Пєсков обійтися і без звинувачень на адресу Вашингтона. З його слів, йдеться про втягнення Штатів у війну або, як сказав речник Путіна – у конфлікт.

Сам же Володимир Путін у коментарі пропагандисту Зарубіну заявив, що завдання для високоточної західної зброї формують у країнах НАТО. Це переважно невеликі країни із густозаселеними територіями. Їм варто пам’ятати про цей факт, коли вони битимуть по території Росії.

Раніше стало відомо, що адміністрація Джо Байдена послабила свою давню політику, згідно з якою забороняла Україні використовувати американську зброю проти цілей всередині Росії. Про це повідомляє Guardian. Зокрема, США дозволили завдавати ударів американською зброєю, однак виключно в прикордонних з Харківською областю районах. Як зазначив прессекретар президента України Сергій Никифоров, таке рішення Адміністрації Байдена, значно посилить здатність України протистояти спробам Росії масово проникнути через кордон.

Згодом державний секретар США Ентоні Блінкен уперше офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення адміністрації президента США Джо Байдена дозволити Україні використовувати американську зброю проти цілей у Росії. Він зазначив, що це є кроком вперед для захисту українців. 

Читайте також:  Удари ЗСУ по Росії можуть початися за кілька годин чи днів – The New York Times 
Теги: конфлікт Дмитро Пєсков Україна путін

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