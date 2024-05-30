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НАТО не зможе захистити Європу від Путіна? Financial Times назвала головний ризик

Ірина Озтурк
glavcom.ua
НАТО не зможе захистити Європу від Путіна? Financial Times назвала головний ризик
До захисту країн НАТО є великі питання
фото із відкритих джерел

Financial Times: НАТО має лише 5% протиповітряної оборони, необхідної для захисту східного флангу

Відповідно до власних внутрішніх розрахунків НАТО, Європа має лише незначну частину можливостей протиповітряної оборони, необхідних для захисту свого східного флангу, що свідчить про масштаби вразливості континенту. У країн НАТО є лише 5% засобів протиповітряної оборони (ППО), які необхідні для захисту Центральної та Східної Європи від можливих ударів, розповіли The Financial Times інформовані джерела.

За словами одного з них, здатність відбивати ракетні та авіаційні удари була «важливою частиною плану захисту Східної Європи від вторгнення» Росії. «Прямо зараз у нас цього немає», – визнав співрозмовник The Financial Times. Інше джерело відзначило, що ППО – «одна з найбільших наших дірок».

Міністри закордонних справ країн НАТО зберуться в Празі в четвер для дводенних переговорів, спрямованих на підготовку до саміту лідерів альянсу у Вашингтоні в липні, де посилення європейської оборони буде центральною темою. Деякі європейські лідери та військові чиновники заявили, що Росія може мати можливість атакувати країну-члена НАТО до кінця десятиліття. У великому оборонному огляді минулого року уряд Великої Британії описав «проблему захисту проти нападу з неба» як «найгострішу за останні 30 років».

Побоювання з приводу нестачі коштів ППО посилюються через поширення дешевих ударних дронів великої дальності, які використовуються на війні в Україні, кажуть співрозмовники видання. «Удари на великі відстані більше не є потенціалом наддержави», – пояснив західний військовий чиновник.

«Нові оборонні плани НАТО значно збільшують вимоги до протиповітряної та протиракетної оборони в кількісному відношенні та в плані готовності», – додав неназваний чиновник. За його словами, країни альянсу інвестують у нові засоби ППО, включаючи винищувачі, тому «стримування НАТО проти Росії залишається сильним».

Зокрема, країни ЄС обговорюють створення «Небесного щита» (Sky Shield, ESSI), який включатиме ізраїльські ракети Arrow 3, американський Patriot та німецьку систему IRIS-T. Минулого року проєкт запропонувала Німеччина. Цю ініціативу підтримали понад десяток країн ЄС. Проте Франція публічно розкритикувала цю пропозицію та запропонувала конкурентну концепцію, підтриману меншою кількістю союзників.

Минулого тижня Польща та Греція закликали Європейську комісію допомогти розробити та потенційно допомогти у фінансуванні пан’європейської системи протиповітряної оборони, пропозицію, яку підтримує президент комісії Урсула фон дер Ляєн. Деякі столиці ЄС запропонували збільшити спільний борг для фінансування оборонних проєктів. У листі, надісланому фон дер Ляєн, прем’єр-міністри Греції та Польщі Кіріакос Міцотакіс і Дональд Туск назвали протиповітряну оборону «основною вразливістю нашої безпеки», додавши, що війна в Україні (навчила – «Главком») нас уроків, яких ми більше не можемо ігнорувати».

«Нові оборонні плани НАТО також значно збільшують вимоги до протиповітряної та протиракетної оборони щодо кількості та готовності», – сказав європейський чиновник, додавши, що країни інвестують у нові засоби протиповітряної оборони, включаючи винищувачі. «Тож ми впевнені, що стримування НАТО проти Росії залишається сильним», – додали вони. 

Але офіційні особи кажуть, що члени НАТО мають мало таких систем, що їхня здатність розгортати їх за межами власних територій дуже обмежена. У Великій Британії шість есмінців Королівського флоту типу 45 оснащені системами протиракетної оборони, але кораблі мають недоліки в конструкції. Британська армія також має шість найсучасніших наземних систем протиповітряної оборони Sky Sabre, але їхні ракети-перехоплювачі мають радіус дії лише близько 40 км, а дві з них за кордоном.

«Потенціал протиповітряної оборони Великої Британії абсолютно недостатній», – сказав Джек Уотлінг, старший науковий співробітник дослідницького центру Royal United Services Institute у Лондоні. 

До слова, Сполучені Штати Америки та Німеччина просять президента Володимира Зеленського не закликати встановити чіткі терміни ухвалення України в НАТО на саміті Альянсу.

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Теги: росія президент Єнс Столтенберг фінанси Дональд Туск фінансування військові чиновник Франція гроші Греція Європа війна армія НАТО Німеччина Польща системи ППО

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