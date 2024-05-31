Удари ЗСУ по Росії можуть початися за кілька годин чи днів – The New York Times

Атаки ЗСУ по території РФ американською зброєю почнуться незабаром

Американські офіційні особи очікують, що перші атаки по території Росії із застосуванням зробленої в США зброї можуть розпочатися протягом кількох годин або днів. Про це пише газета The New York Times з посиланням на джерела. Газета зазначає, що, дозволивши використати американську зброю для завдання ударів по об'єктах у Росії, президент США Джо Байден «переступив через червону лінію, яку сам і позначив».

«Американські чиновники зараз кажуть, що очікують початку перших атак із застосуванням американської зброї протягом кількох годин чи днів», – йдеться у повідомленні.

«Хоча Білий дім назвав це рішення вузьким, дозволяючи українцям завдати випереджувального удару, якщо вони побачать докази підготовки до нападу або у відповідь на російський обстріл під Харковом, наслідки явно ширші. Досі Байден категорично відмовлявся дозволити Україні використовувати зброю американського виробництва за межами українських кордонів, хоч би якою була провокація, заявляючи, що будь-який напад на російську територію ризикує порушити його мандат «уникнути Третьої світової війни», – пише The New York Times.

Видання зазначає, що рішення переглянути політику щодо американської зброї було пов'язане з поїздкою держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва у середині травня, проте переговори американців та українців щодо цього йшли протягом кількох тижнів. Зокрема, 13 травня радник із національної безпеки Джейк Салліван, голова оборонного відомства США Ллойд Остін та голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Чарльз Браун обговорили це питання у форматі відеоконференції з українськими колегами та «вирішили рекомендувати президенту змінити позицію». Байден же, згідно з The New York Times, вперше допустив скасування обмежень 15 травня, а фінальне рішення після «перегляду всіх ризиків» було винесено минулого тижня.

Раніше стало відомо, що адміністрація Джо Байдена послабила свою давню політику, згідно з якою забороняла Україні використовувати американську зброю проти цілей всередині Росії. Про це повідомляє Guardian. Зокрема, США дозволили завдавати ударів американською зброєю, однак виключно в прикордонних з Харківською областю районах. Як зазначив прессекретар президента України Сергій Никифоров, таке рішення Адміністрації Байдена, значно посилить здатність України протистояти спробам Росії масово проникнути через кордон.