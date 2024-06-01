Тіньова війна Путіна проти Європи посилюється

Росія протягом тривалого часу спонсорувала таємні акти знищення в Європі

Це заголовок публікації у Bloomberg, де, знову ж таки, наводяться приклади російських диверсій у європейських містах, про які ми усі останні місяці багато чули/читали.

«У Німеччині затримали громадян Росії за звинуваченням у плануванні нападу на військові об'єкти. Англійська прокуратура стверджує, що російські агенти підпалили склад допомоги для України. Швеція розслідує ймовірні диверсійні дії, спонсоровані Росією. Чеський уряд також звинувачує Москву в саботажі її залізниць. Естонія виявила безліч російських змов на своїй території. Російські кораблі підозрюють у націленні на кабелі зв'язку та вітрові електростанції в Північному морі. Тепер Москва може бути причетна до підозрілих пожеж у Польщі. Перелік звинувачень продовжується і продовжується», – констатує видання.

Премʼєр-міністр Естонії Кая Каллас дуже точно сформулювала: Росія, схоже, веде «тіньову війну» проти Європи – «кампанію, спрямовану на послаблення підтримки Заходом України або принаймні покарання європейських країн за її надання».

Путін мілітаризує російське суспільство і піднімає оборонне виробництво до рекордних рівнів, але при цьому відзначається важливий фактор: «Якби він сумнівався в прихильності Америки Європі, у нього могла б виникнути спокуса здійснити напад із захватом, можливо, проти країн Балтії, щоб показати, наскільки порожнім є Альянс».

Також згадується те, що Росія протягом тривалого часу спонсорувала таємні акти знищення в Європі. «Ще в 2014 році російські агенти, ймовірно, саботували чеські склади боєприпасів зі зброєю, що прямувала до України. Його режим культивував злочинців і радикалів як довірених осіб; він зробив міграцію зброєю, виштовхуючи біженців через кордони до Європи. Він використовував номінально цивільні можливості, такі як рибальські траулери, для нападу на цінні підводні інфраструктури. Протягом багатьох років Москва також спонсорувала спроби державного перевороту та планування вбивств у країнах від Чорногорії до Німеччини. Іноді вона просто пересувала або погрожувала пересунути свої сухопутні та морські кордони з сусідніми державами. Додайте до цього добре відточені можливості Росії у веденні політичної війни – операції впливу, кібератаки та інші засоби втручання – і Путін матиме все необхідне для нападу низької інтенсивності на Захід».

Я чому звернула увагу на цю публікацію, окрім нагадування самих фактів? Тому що на Заході от ніби все розуміють (що наведені вище та інші факти російських руйнівних дій спрямовані на підрив політики Заходу як такої), а все одно досить повільно перебудовуються в питання розуміння спільних загроз.

У той момент, коли один із напрямків дій Кремля – показати , що оборонні гарантії НАТО не обов’язково можуть зупинити Росію від агресивних дій, Альянсу якраз важливо дати зрозуміти зворотнє. Інакше Росія як «Тегеран на Волзі» буде і далі просуватись у своїй гібридності.