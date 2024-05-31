США дозволи бити американською зброєю по території РФ, однак є нюанс

США дозволили завдавати ударів американською зброєю, однак виключно в прикордонних з Харківською областю районах

За словами прессекретаря президента Зеленського, рішення Штатів значно посилить здатність України протистояти спробам Росії масово проникнути через кордон

Адміністрація Джо Байдена послабила свою давню політику, згідно з якою забороняла Україні використовувати американську зброю проти цілей всередині Росії. Про це повідомляє Guardian.

Зокрема, США дозволили завдавати ударів американською зброєю, однак виключно в прикордонних з Харківською областю районах.

Як зазначив прессекретар президента України Сергій Никифоров, таке рішення Адміністрації Байдена, значно посилить здатність України протистояти спробам Росії масово проникнути через кордон.

Рішення США дозволяє Україні використовувати Himars для завдавання ударів по російських солдатах, а також центрах командування й управління.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен припустив, що адміністрація Байдена може бути відкритою щодо дозволу Україні бити американською зброєю по території РФ. Однак згодом Міністерство оборони Сполучених Штатів повідомило, що США не змінили свою офіційну позицію щодо використання Україною американської зброї по території Росії.

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден розглядає можливість дати Україні дозвіл бити американською зброєю малої дальності по російській території.

Зокрема, Польща підтримує удари України по військових об’єктах на території Росії. Захід повинен припинити обмежувати себе у наданні допомоги Києву. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

До слова, міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Україна може завдати удару по Росії за допомогою зброї, переданої Фінляндією. За словами очільниці МЗС, країна, яка веде оборонну війну, може завдати удару по військових об'єктах на території агресора, якщо це необхідно для самооборони.