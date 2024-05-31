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США дозволили бити по РФ американською зброєю: Зеленський розкрив деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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США дозволили бити по РФ американською зброєю: Зеленський розкрив деталі
фото: скріншот

Володимир Зеленський: «Рано вранці сьогодні я отримав повідомлення від моїх військових»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення адміністрації президента США Джо Байдена дозволити Україні використовувати американську зброю проти цілей у Росії. Він зазначив, що це є кроком вперед для захисту українців. Про це Зеленський заявив під час пресконференції за підсумками саміту Україна – Північна Європа.

«У нас був меседж від американської сторони. Рано вранці сьогодні я отримав це повідомлення від моїх військових. Я не можу розказати вам деталей про це, я хочу побачити, що відбудеться на практиці, але те, що я бачу, то це, в будь-якому випадку, є кроком вперед до цілі, яку ми обговорювали раніше, щоб уможливити захист наших людей, людей, які живуть в населених пунктах біля кордону», – сказав Зеленський.

Раніше стало відомо, що адміністрація Джо Байдена послабила свою давню політику, згідно з якою забороняла Україні використовувати американську зброю проти цілей всередині Росії. Про це повідомляє Guardian. Зокрема, США дозволили завдавати ударів американською зброєю, однак виключно в прикордонних з Харківською областю районах. Як зазначив прессекретар президента України Сергій Никифоров, таке рішення Адміністрації Байдена, значно посилить здатність України протистояти спробам Росії масово проникнути через кордон.

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Теги: США зброя Володимир Зеленський

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