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США офіційно підтвердили дозвіл для України застосовувати американську зброю проти РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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США офіційно підтвердили дозвіл для України застосовувати американську зброю проти РФ
Блінкен підтвердив дозвіл для України застосовувати американську зброю по Росії
фото: з відкритих джерел

Ентоні Блінкен: «Україна звернулася до нас і попросила дозволу використовувати зброю, яку ми надаємо для захисту від цієї агресії, включно по російських військах»

Державний секретар США Ентоні Блінкен уперше офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії. Про це Блінкен сказав у п’ятницю під час пресконференції в Праз.

«Упродовж останніх кількох тижнів Україна звернулася до нас і попросила дозволу використовувати зброю, яку ми надаємо для захисту від цієї агресії, включно по російських військах, які зосереджуються на російському боці кордону, а потім атакують Україну. Це – право до президента, і, як ви чули, він схвалив використання нашої зброї з цією метою», – зазначив глава американської дипломатії.

Він підкреслив, що надалі США продовжуватимуть робити те, що робили, а саме адаптуватися та коригувати зусилля по мірі необхідності на лінії фронту в Україні.

«Ми хочемо бути певними, що ми діємо обдумано й ефективно», – підкреслив держсекретар США.

Раніше стало відомо, що адміністрація Джо Байдена послабила свою давню політику, згідно з якою забороняла Україні використовувати американську зброю проти цілей всередині Росії. Про це повідомляє Guardian. Зокрема, США дозволили завдавати ударів американською зброєю, однак виключно в прикордонних з Харківською областю районах. Як зазначив прессекретар президента України Сергій Никифоров, таке рішення Адміністрації Байдена, значно посилить здатність України протистояти спробам Росії масово проникнути через кордон.

Також президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення адміністрації президента США Джо Байдена дозволити Україні використовувати американську зброю проти цілей у Росії. Він зазначив, що це є кроком вперед для захисту українців.

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Теги: США зброя Володимир Зеленський Україна Пентагон Ентоні Блінкен

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