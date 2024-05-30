Орбана чекає покарання від ЄС за дружбу з Путіним – Politico

Politico: ЄС позбавить Угорщину високих постів у Єврокомісії за блокування Орбаном питань щодо України

Євросоюз має намір не допустити представників Угорщини до високих міністерських постів у Єврокомісії, покаравши цим її прем'єр-міністра Віктора Орбана за «теплі відносини» із президентом Росії Володимиром Путіним. Про це пише газета Politico. Зазначається, що лідери спільноти «втомилися від постійного обструкціонізму прем'єра щодо України» та опору надання їй допомоги.

«Втомившись від постійного обструкціонізму прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо України, його колеги-лідери по ЄС планують покарати його, надавши його країні низьку міністерську посаду у наступному складі Європейської комісі», – повідомили Politico відразу троє дипломатів, знайомих із дискусіями.

«Національні уряди не мають бажання, щоб нинішній комісар Будапешта Олівер Варгеї (чи будь-який інший угорець) продовжував займати важливу роль», – заявили дипломати.

Європейські лідери дедалі більше дратуються тим, що Орбан затягує рішення щодо запровадження санкцій проти Росії. «Орбан незмінно є найближчим союзником президента Росії Володимира Путіна в ЄС, і європейські лідери все більше роздратовані через його зволікання з санкціями та його протидію постачання коштів Києву», – пише видання

Один із європейських дипломатів заявив виданню, що «навряд чи існує «бодай якесь питання» яке б Угорщині дозволили контролювати». Зокрема, лідери спільноти хочуть надати Угорщині найслабший та найменш впливовий портфель єврокомісара після вступу Будапешта 1 липня до статусу голови ЄС.

Як пояснює Politico, Орбан постійно робив спроби заблокувати допомогу Україні та погрожував її переговорам про вступ в останні місяці. У липні угорці візьмуть на себе шестимісячне так зване ротаційне головування в Раді Європейського Союзу, що дасть їм повноваження визначати порядок денний. Угорщина сподівається, що Варгеї залишиться на своїй посаді, яку він обіймав з 2019 року після того, як був висунутий Орбаном і взяв на себе керівництво зусиллями блоку щодо залучення нових членів ЄС.

До слова, Угорщина на зустрічі послів Євросоюзу блокує схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу через питання прав нацменшин.