США готові профінансувати економічне диво в КНДР

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Вашингтон очікує, що Пхеньян піде на непростий крок та покінчить із власною ізоляцією

Сполучені Штати Америки готові сприяти тому, щоб рівень добробуту Північної Кореї піднявся до рівня Південної, якщо режим Кім Чен Ина погодиться провести швидке ядерне роззброєння. Про це заявив державний секретар США Майк Помпео в п'ятницю, 11 травня, повідомляє агенція AFP.

Після завершення Корейської війни у 1953 році Південна Корея спромоглася на економічне диво та вихід до списку однієї з найбільш багатих та технологічно розвинених економік світу.

«Ми досягли достатньо доброго порозуміння між нашими країнами щодо спільних цілей», - зазначив Помпео, коментуючи нещодавню зустріч з Кім Чен Ином. Пізніше у Вашингтоні держсекретар США провів також переговори з міністеркою закордонних справ Південної Кореї Кан Гьон Хва. Разом з нею Помпео наполягає на тому, що КНДР має провести «повну, постійну та доступну для перевірки» денуклеаризацію розділеного півострова.

Корейський вояж Помпео - одна з частин зусиль США щодо врегулювання ситуації на Корейському півострові. Крім того, держсекретар працював над підготовкою візиту президента США Дональда Трампа та його зустрічі із Кімом. Вона запланована на 12 червня та має відбутися у Сінгапурі.

Як стало відомо 10 травня, літак з трьома громадянами США, які були звільнені з в'язниці в КНДР, приземлився на базі Ендрюс в штаті Меріленд.

Джерело: Deutsche Welle