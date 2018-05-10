У США сів літак з американцями, яких звільнили в КНДР

Звільнені з КНДР американці повернулися в США

Літак з трьома громадянами США, які були звільнені з в'язниці в КНДР, приземлився на базі Ендрюс в штаті Меріленд. Про це повідомляє Fox News. Зазначається, що президент США Дональд Трамп прибув на базу для того, щоб привітати звільнених. Нагадаємо, напередодні переговорів президента США Дональда Трампа з лідером Північної Кореї Кім Чен



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Звільнені з КНДР американці повернулися в США

Літак з трьома громадянами США, які були звільнені з в'язниці в КНДР, приземлився на базі Ендрюс в штаті Меріленд. Про це повідомляє Fox News.

Зазначається, що президент США Дональд Трамп прибув на базу для того, щоб привітати звільнених.

Нагадаємо, напередодні переговорів президента США Дональда Трампа з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, КНДР відпустила трьох американських в'язнів.

Держсекретар США Майкл Помпео прибув у середу в Пхеньян для обговорення деталей майбутньої зустрічі між американським президентом Дональдом Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином.



Це вже друга за останні два місяці поїздка Помпео до КНДР. 18 квітня Трамп повідомив, що Помпео провів особисту зустріч з Кім Чен Ином. За його словами, у них відбулася «справді чудова бесіда». «Це було щось більше, ніж просто вітання. Вони порозумілися, вони провели понад годину на зустрічі», — розповів Трамп 26 квітня в інтерв’ю телеканалу Fox News.

За словами помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона, шеф американської адміністрації буде обговорювати у Пхеньяні домовленості, які будуть «частково засновані» на підписаній у лютому 1992 року КНДР і Республікою Корея Спільної декларації про без’ядерний статус Корейського півострова. Відповідно до неї сторони відмовилися від випробувань, виробництва, ввезення, зберігання, розміщення ядерної зброї. У тому числі такі умови поставить перед Пхеньяном Помпео.