Командир бійців із «Азовсталі» звернувся до Ілона Маска з проханням

Я живий там, де практично неможливо вижити – Волина

У Маріуполі критична ситуація

Українські захисники, заблоковані російськими агресорами на заводі «Азовсталь» у Маріуполі, звернулися по допомогу до засновника компанії SpaceX Ілона Маска. Про це написав Сергій Волина, командир підрозділу 36-ї бригади морської піхоти України.

«Я створив аккаунт у Twitter, лише для того, щоб звернутися до Ілона Маска. Текст мого звернення:

«Кажуть, ти був телепортований з іншої планети, щоб навчити людей вірити у неможливе.

Наші планети знаходяться поряд, тому що я живий там, де практично неможливо вижити.

Допоможи нам вийти з «Азовсталі» до третьої країни. Якщо не ти – то хто? Підкажи».

Також Волина звернувся до людей із проханням допомогти зробити так, щоб Ілон побачив звернення.

«Говорять, що його завданням було надихнути людство, змусити повірити у неможливе. Він довів, що для нього не існує не вирішуваних завдань, що можливо все! Він ніколи не здається, як і ми!

Нам потрібна підтримка надлюдини! Люди, ви знаєте, що робити! Вірю у вас!», – написав командир.

Нагадаємо, Україна запропонувала Росії обміняти поранених бійців з «Азовсталі» на полонених РФ.

Напередодні Папа Римський зустрівся з дружинами захисників Маріуполя.

Тим часом у Маріуполі може початись епідемія, яка вб’є понад 10 тисяч людей.

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