«Діти помирають від голоду»: медик із «Азовсталі» попросив допомоги у Туреччини (відео)

Медик, який намагається рятувати життя поранених на «Азовсталі», звернувся по допомогу до влади Туреччини

«Азовсталь» постійно обстрілюють, а поранені у підвалах заводу гинуть від нестачі медикаментів

Медик, який перебуває на території маріупольського заводу «Азовсталь», звернувся із проханням визволити усіх українських військових і цивільних, яких постійно обстрілюють рашистські загарбники. Про це лікар розповів у відеозверненні до українців та світу.

Він розповів про випадки смертей серед неповнолітніх, які перебувають у катакомбах заводу. «Діти помирають – від куль, від голоду», – зазначив медик.

Він також пояснив, що поранені, які перебувають у підземеллях «Азовсталі», помирають від банальної нестачі медикаментів та жахливих умов: «Мені боляче дивитися, як люди гинуть від нестачі антибіотиків».

Колишній працівник «швидкої» заявив, що «Азовсталь» постійно обстрілюють з повітря та з моря.

Медик зазначив, що за національністю він кримський татарин, і звернувся до Туреччини. Чоловік попросив турецьку владу, яка має вплив у чорноморському регіоні, допомогти із порятунком людей, зокрема, і військових, які перебувають на території заводу «Азовсталь».

«Ми ні на кого не нападаємо», -- заявив медпрацівник. Він нагадав туркам: «Ви самі знаєте на прикладах із власної історії – як це, коли твою землю хочуть забрати, а людей убити».

Нагадаємо, учора, 4 травня, українські ЗМІ повідомили про те, що окупанти змогли прорватися на територію «Азовсталі», де ведуть оборону українські війська.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив інформацію про те, що прорватися на територію «Азовсталі» росіянам допомогла інформація від зрадника.

Генеральний штаб ЗСУ увечері того ж дня зазначив, що рашисти не мають успіху у своїй черговій спробі наступу на «Азовсталь».

У ніч на 5 травня командир полку «Азов» підполковник Денис Прокопенко у відеозверненні заявив, що на території «Азовсталі» тривають важкі кровопролитні бої.

Полк «Азов» у відеозверненні увечері 5 травня поінформував, що захисники під щільним вогнем тримають оборону заводу. А рашисти застосовують проти них авіацію, артилерію та піхоту.