Агресивні дії Росії щодо супутників на орбіті Землі зафіксували вже США, Фінляндія і Велика Британія

Росія атакує супутники на орбіті Землі, які передають й уможливлюють GPS-сигнали, необхідні не лише для звичайних смартфонів, а й для авіації чи судноплавства. Про це повідомляє Тhe Times.

Інформацію про те, що Росія блокує роботу супутників на орбіті Землі, які відповідають за передавання GPS-сигналів, журналістам повідомив начальник космічного командування Збройних сил США генерал Джеймі Дікінсон. Він назвав «нарощуванням агресивних дій на космічній орбіті для підриву роботу супутників».

За його словами, Росія спричиняє перебої роботи супутників і так приглушує роботу GPS-сигналу, який використовується літаками, кораблями, автівками й звичайними людьми.

Особливо важливими GPS-технології є для військових, зокрема, для управління безпілотниками, визначення координатів для артилерійського вогню та безперебійної роботи радарів, які відстежують ворожу техніку. Джеймі Дікінсон сказав, що американські військові мають докази того, що Росія масово використовує техніку для перебоїв супутникових сигналів, таким чином наражаючи їх на серйозні збої.

Суттєві збої в GPS-сигналів американська розвідка помітила тоді, коли росіяни застосовували свою техніку радіоелектронної протидії довкола Чернігова. Техніку для приглушення GPS-сигналів Росія розмістила ще задовго до вторгнення в Україну лютому.

Інформацію про ці атаки на супутники, за даними The Times, помітила і влада Фінляндії. Подібні агресивні дії росіяни проводять і поблизу її кордонів. У березні фінські літаки, які пролітали неподалік Калінінградської області та східного кордону Фінляндії помітили втручання у свої пристрої GPS-відстеження. Це втручання відбулося відразу після того, як президент Фінляндії Саулі Нііністе зустрівся з президентом США Джо Байденом та обговорили приєднання країни в НАТО.

Сер Майк Віґстоун, який командує штабом Королівських військово-повітряних сил Британії, заявив, що російські супутники постійно наближаються до супутників інших країн на орбіті.

Нагадаємо, нещодавно керівник «Роскосмосу» вдався до погроз Ілону Маску.