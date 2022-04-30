Турецький дипломат пояснив, чому Анкара не приєднується до антиросійських санкцій

Посол Туреччини в Україні прокоментував ситуацію з санкціями проти РФ

«Санкції – це засіб, від якого Туреччина дуже страждала у минулому»

Туреччина не поспішає приєднуватися до санкційного тиску на Росію через те, що економіка країни в минулому негативно реагувала на такі засоби впливу на інші держави. Про це розповів посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере в інтерв'ю «Главкому».

Зауважимо, що дещо раніше міністр закордонних справ Туреччини пояснював, чому Анкара не приєднується до санкцій ЄС. Він зазначав, що це можливо лише тоді, коли ці санкції будуть схвалені ООН чи Радою безпеки ООН.

За словами Ягмура Ахмета Гюльдере, офіційна позиція Туреччини полягає в тому, що країна буде імплементувати юридично зобов’язуючі санкцій, які мають бути схвалені ООН. Іншими словами, Анкара спирається на міжнародне право.

А коли мова йде про санкції, які імплементуються ЄС, або іншими міжнародними акторами, Туреччина намагається забезпечити використання свого унікального положення на міжнародній арені у плані дипломатичних зусиль.

«Санкції – засіб, від якого Туреччина дуже страждала у минулому. Якщо глянути на недавню історію, то санкції проти Ірану, Іраку сильно вплинули на турецьку економіку. Тому, ми в Туреччині уважно і далекоглядно розглядаємо вплив санкцій», – наголосив Гюльдере.

Посол додав, що його країна усіляко сприяє переговорам між Україною та Росією. Офіційна Анкара робить все можливе, щоб переговори не зупинялись і не розмивались.

«На мою думку, спроможність Туреччини використати свої канали комунікацій з Росією у цьому сенсі є унікальною можливістю, яку оцінюють країни ЄС та інші країни, які запроваджують санкції», – підкреслив дипломат.

Нагадаємо, кількома днями раніше турецький дипломат визнав, що гуманітарна операція у Маріуполі провалилась.

Туреччина запропонувала надати кораблі, щоб вивести біженців з Маріуполя. Та, за словами посла, тут йшлося про складнішу операцію, аніж просто про відправку кораблів, які мали забрати людей.