Суд в РФ визнав фонд боротьби з корупцією Навального «екстремістською організацією»

Олексій Навальний заявив, що його команда продовжить роботу, незважаючи на рішення суду

Співробітникам ФБК загрожує до шести років в’язниці

Московський міський суд визнав Фонд боротьби з корупцією (ФБК), Фонд захисту прав громадян і штаби опозиціонера Олексія Навального «екстремістськими організаціями». Про це повідомила «Команда 29», що представляє інтереси ФБК в суді.

Зазначається, що засідання пройшло в закритому режимі. Суд повністю задовольнив позов московської прокуратури і заборонив організаціям розповсюджувати інформацію, здійснювати фінансові операції, брати участь у виборах і організовувати акції.

Співробітникам організації і тим, хто «чинить навмисні дії, що відносяться до продовження або поновлення діяльності даної організації», загрожує до шести років в’язниці. На оскарження рішення команді Навального дали 10 діб.

Представник прокурора Москви Олексій Жафяров заявив, що організації «розповсюджували інформацію, що розпалює ненависть і ворожнечу», і «скоїли екстремістські злочини».

Натомість Олексій Навальний в Instagram заявив, що його команда продовжить роботу, незважаючи на рішення суду.

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«ФБК – не ФБК. Штаби – не Штаби. Ми не назва, не папірець і не офіс. Ми – група людей, які об'єднують і організовують тих громадян Росії, хто проти корупції, за чесні суди і рівність всіх перед законом. Таких – мільйони», – йдеться на сторінці Навального.

Нагадаємо, що 2 лютого, Симоновський суд Москви замінив російському опозиціонеру Олексію Навальному умовний термін на реальний.

Олексія Навального ув'язнили на 3,5 років за так званою справою «Ів Роше» шестирічної давнини. За нею, опозицінера і його брата визнали винними в шахрайстві та відмиванні грошей. Десять місяців, які він раніше провів під домашнім арештом, йому вирахують. Тож за ґратами йому доведеться провести два роки та сім місяців.