«Не знаю, як жити»: пенсіонера в РФ оштрафували на пів мільйона рублів за підтримку Навального

Чоловік живе з 80-річною неходячою матір'ю, а єдине джерело доходу – це пенсія в 22 тисячі рублів

60-річного ветерана війни в Афганістані Бондарева двічі притягнули до адміністративної відповідальності за неузгоджену акцію

Тамбовський обласний суд залишив у силі два штрафи на суму 510 тисяч рублів, призначені російському пенсіонеру Олегу Бондареву за репост у соцмережі анонсу акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального та участь в ній.

Про це розповів сам Бондарєв, повідомляє 7x7.

60-річного ветерана війни в Афганістані Бондарева двічі притягнули до адміністративної відповідальності за неузгоджену акцію 23 січня.

У другій справі в березні суддя призначив 260 тисяч рублів за репост анонсу акції, вважаючи, що це є організацією заходу. За обома справами Бондареву закидають повторне вчинення адміністративного правопорушення (частина 8 статті 20.2 КоАП РФ).

«Вони скоро заблокують мені рахунки. Я навіть не знаю, як жити», – сказав Бондарєв.

За словами чоловіка, він живе з 80-річною неходячою матір'ю, а єдине джерело доходу – це пенсія в 22 тисячі рублів.

Бондареву надає допомогу юрист штабу Навального. Зараз планується скарга до Касаційного суду.

Нагадаємо, лікарі Навального попросили опозиціонера припинити голодування, тому що воно становить небезпеку для його здоров’я.

Згодом Навальний прислухався до лікарів.

Політик тримав голодування з 31 березня, вимагаючи допустити до нього незалежних лікарів. Перед цим Навальний скаржився на біль у спині, оніміння ніг і недостатнє лікування. Російська пенітенціарна служба заявляла, що в’язень отримує необхідну допомогу. Йому діагностували міжхребцеві грижі.

У тексті лікарів Навального наголошується, що вони далі наполягають на очній консультації пацієнта і вважають, що їхня участь у консиліумі у Володимирі принесла б пацієнту користь. Але відзначається, що вони усвідомлюють – влада не виконає вимогу про очну зустріч.