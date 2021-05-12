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    Суд в РФ зобов’язав соратницю Навального виплатити мільйон рублів «кухарю Путіна»

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    Суд частково задовольнив два позови соратника Путіна до Любові Соболь - Суд в РФ зобов’язав соратницю Навального виплатити мільйон рублів «кухарю Путіна»

    Суд частково задовольнив два позови соратника Путіна до Любові Соболь

    Фото: mk.ru

    Пригожин подав десяток позовів проти опозиціонерки на загальну суму близько 80 мільйонів рублів

    Суд зобов’язав Любов Соболь – адвоката Фонду боротьби з корупцією і соратницю російського опозиціонера Олексія Навального – виплатити мільйон рублів бізнесмену Євгену Пригожину, якого називають кухарем Путіна.

    Як повідомляє «Інтерфакс», суд частково задовольнив два позови Пригожина до Соболь.

    Соратниця Навального також повинна буде розмістити приватне спростування відомостей, поширених про бізнесмена, які суд вважає такими, що не відповідають дійсності і порочать ділову репутацію.

    Пригожин подав десяток позовів на загальну суму близько 80 мільйонів рублів. Це сталося після того, як Соболь в ефірі YouTube-каналу Навальний Live звинуватила бізнесмена в організації замаху на свого чоловіка, а також після того, як в інтерв'ю виданню Znak.com Соболь заявила про постачання компанією Пригожина неякісних продуктів для харчування в дитячих садах.

    Напкінці квітня суд оштрафував Соболь на 300 тисяч рублів за те, що вона нібито під час ефіру «Ехо Москви» закликала громадян йти на мітинги в підтримку Навального. Соратниця опозиціонера це заперечує.

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    Теги: Росія суд путінський режим інтернет штраф Олексій Навальний опозиція
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