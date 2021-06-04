Олексію Навальному – 45. Полонений країни-агресорки святкує день народження

Леонід Волков щиро підтримав опозиціонера, висловивши переконання, що Навальний впевнений у майбутньому

Російському опозиціонеру Олексію Навальному, якого Путін посадив у в’язницю, нині виповнюється 45 років. Громадський діяч Леонід Волков на сторінці у Facebook привітав Навального зі святом.

«Олексій Навальний – найвільніша людина в Росії. Ніхто з нас не має такого рівня внутрішньої свободи. В'язень у золотій клітці, у його бункері, а Олексій тут, з нами, за великим рахунком», – написав Леонід Волков.

І додав, що минулий рік містив кілька життів. «Шалений рік. Рік, який зробив Олексія Навального людиною, яку знає весь світ і яку долю дивиться весь світ».

Леонід Волков щиро підтримав опозиціонера, висловивши переконання, що Навальний впевнений у майбутньому: «Його впевненість базується на найважливішому розумінні – що він все зробив правильно, що йому немає про що шкодувати», – наголосив друг опозиціонера.

Завершив своє звернення до Навального привітанням: «З днем народження, Олексію! Все буде добре. Ми обов'язково все пройдемо».

Нагадаємо, що 2 лютого, Симоновський суд Москви замінив російському опозиціонеру Олексію Навальному умовний термін на реальний.

Олексія Навального ув'язнили на 3,5 років за так званою справою «Ів Роше» шестирічної давнини. За нею, опозицінера і його брата визнали винними в шахрайстві та відмиванні грошей. Десять місяців, які він раніше провів під домашнім арештом, йому вирахують. Тож за ґратами йому доведеться провести два роки та сім місяців.

Додамо, що суд зобов’язав Любов Соболь – адвоката Фонду боротьби з корупцією і соратницю російського опозиціонера Олексія Навального – виплатити мільйон рублів бізнесмену Євгену Пригожину, якого називають кухарем Путіна.

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