Головна інфекціоністка Голубовська пояснила, чому в США більше смертей від Сovid-19, ніж в Україні

На думку Ольги Голубовської, на початках епідемії коронавірусу багатьох смертей можна було б уникнути

Голубовській довелося дистанційно рятувати батьків відомого бізнесмена в США

Головна інфекціоністка України Ольга Голубовська розповіла, як їй вдалося дистанційно вилікувати від коронавірусу батька україно-американського бізнесмена, мільярдера Марка Гінзбурга. Вона також висловила думку, чому у США від Сovid-19 помирають більше людей, ніж в Україні.

Так, у програмі «В гостях у Гордона» лікарка повідомила, що батьки Марка Гінсбурга, котрі мешкають у США, та котрим уже за 90, захворіли на коронавірус. Особливо важко хворобу переносив 93-річний батько. Однак виявилося, що госпіталізувати його немає змоги, а сімейний лікар не приходить додому на першу вимогу.

«Марк розповів мені, що у США є негласне правило – нікого з літніх людей у лікарню не класти, тому що вони там усі помирають. Це трапляється у тому числі й тому, що там не надають медичну допомогу. Якщо у нас ліжок для хворих на Covid-19 умовно 8,5 на 10 тисяч населення, то там – 2,5-3», – сказала Голубовська.

Аналізи здати також не можна, навіть за гроші, лише із направленням від сімейного лікаря.

Тим часом, батькові бізнесмена ставало дедалі гірше, він перестав їсти. Тоді Ольга Голубовська наполягла, аби йому призначили гормон «Дексаметазон», причому невелику дозу, хоч місцеві медики були проти.

«Призначте, я вас благаю, меншу дозу. У вас батько оживе», – сказала інфекціоніста.

За деякий час їй зателефонував вражений Марк Гінзбург, та розповів, що тато і справді ожив – встав, поїв, та навіть заспівав у караоке.

На думку Ольги Голубовської, на початках епідемії коронавірусу багатьох смертей можна було б уникнути, однак перші декілька місяців протоколи ВООЗ забороняли призначати недужим гормони.

Раніше Ольга Голубовська розповіла українцям, як себе поводити після вакцинації від коронавірусу. Зокрема, не варто розслаблятися, слід пам’ятати про те, що після щеплення потрібно берегти себе, бо перебуваєш в стані інфекційного процесу.



