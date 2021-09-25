Китай пригрозив США ядерним ударом у відповідь на новий альянс

Китай може застосувати ядерну зброю, аби протистояти новоствореному альянсу AUKUS

Китай повинен приготуватися застосувати ядерну зброю, щоб дати відсіч новим альянсам, які формують США, в тому числі AUKUS. З такою заявою виступив колишній посол Китаю в ООН Ша Цзукан, передає видання Daily Mail.

Цзукан вважає, що настав час «переглянути і відрегулювати» давнє зобов'язання не завдавати ядерних ударів першими, так як військова присутність США збільшується. На думку дипломата, нинішня політика Пекіна дала «моральний авторитет», але «не підходить» як відповідь на політику Вашингтона, яка може загрожувати безпеці в регіоні.

Як відомо, 15 вересня США, Велика Британія та Австралія об'єдналися у тристоронній безпековий блок AUKUS. За офіційною інформацією – для поглиблення оборонної співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Одаразу після створення нового альянсу Австралія скасувала контракт на поставку дванадцяти підводних човнів з Франції, щоб купити їх у США. У відповідь Франція назвав дії союзників «ударом в спину» і заявила про відкликання відкликання послів із США та Австралії для консультацій через скандал з підводними човнами.

У французькому МЗС вважають, що такий недружній крок з боку стратегічних союзників матиме значний вплив на визначення нової стратегічної концепції НАТО.

Після створення нового блоку AUKUS офіційний Київ буде змушений шукати баланс між обов’язками стратегічного партнерства з США та Британією і бажанням розвивати партнерство з Китаєм. Про це у коментарі «Главкому» заявив посол України в Австралії Микола Кулініч.

«Україні треба однозначно визначитися, як будувати свої взаємини з Китаєм. У нас є свої зобов’язання, що випливають із стратегічного партнерства з США та Великою Британією. Разом з тим ми зацікавлені у розвитку потужного співробітництва з Китаєм в економічній сфері, яке не мусить впливати на нашу взаємодію з нашими стратегічними партнерами. Очевидно, що Китай очікуватиме чіткої позиції України щодо цього питання», – сказав дипломат.