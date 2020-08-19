США та РФ провели третій раунд переговорів щодо нової угоди про ядерну зброю



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Договір про контроль над ядерним озброєнням, відомий також як «Новий Старт», закінчується в лютому 2021 року

Два попередні раунди переговорів між двома країнами відбулися в червні та липні без проривних результатів щодо ймовірного подовження угоди

Сполучені Штати Америки та Росія 18 серпня завершили третій раунд перемов про контроль над ядерним озброєнням, так і не дійшовши згоди щодо низки питань.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Водночас сторони і досі виявляють бажання подовжити дію угоди New Start («Новий Старт»), перш ніж вона втратить чинність наступного року.

«Між Росією та Сполученими Штатами є певні точки дотику, однак ми досі дуже далекі одне від одного в низці питань», – сказав журналістам спеціальний представник США з питань контролю озброєнь Маршал Біллінгслі після дводенних переговорів у Відні.

Він додав, що американська сторона готова розглянути подовженя угоди New Start.

«Але це можливо, тільки якщо ми зможемо... вирішити кілька значущих побоювань, які в нас виникають через нарощування Росією своїх необмежених потужностей», – додав він.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, який представляв Москву на перемовах, заявив, що пріоритети двох країн «на цьому етапі значно відрізняються».

«Росія виступає за подовження Угоди «Новий Старт», проте не готова платити за це будь-яку ціну», – йдеться в його цитаті, яку поширила російська місія у Відні.

Росія заявляла, що готова подовжити угоду New Start без передумов, і застерігала, що для обговорення нового варіанту угоди немає часу. Натомість США хочуть, щоб будь-які нові домовленості покривали всі види боєголовок, передбачали більш ретельні перевірки та більшу прозорість, а також залучали Китай.

Китай, чий ядерний арсенал поступається російському та американському, заявив, що не зацікавлений в участі у таких переговорах.

Два попередні раунди переговорів між двома країнами відбулися в червні та липні без проривних результатів щодо ймовірного подовження угоди.

Термін дії договору щодо скорочення наступальних озброєнь (СНО-ІІІ) про контроль над озброєннями між Сполученими Штатами і Росією, відомий також як «Новий Старт», закінчується в лютому 2021 року.