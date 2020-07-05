КНДР не планує відновлювати переговори зі США щодо ядерного роззброєння



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Нещодавно у США заявили, що у жовтні може пройти ще один саміт між Кім Чен Ином та Дональдом Трампом

У Пхеньяні чекають, коли Вашингтон відмовиться від «ворожої» політики

Північна Корея не планує відновлювати ядерні переговори зі США, якщо Вашингтон не відмовиться від «ворожої» політики щодо Пхеньяна.

Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ КНДР Цой Сон Хі, пише агентство Анадолу з посиланням на Yonhap.

2 липня колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Трамп у жовтні може провести ще один саміт з лідером КНДР Кім Чен Ином напередодні президентських виборів у США.

Раніше у червні в КНДР назвали відносини з США «безнадійними».

Згодом президент США Дональд Трамп ще на рік продовжив санкції проти Північної Кореї.

Як відомо, останній саміт КНДР — США пройшов в Ханої 27-28 лютого 2019 року. Переговори президентів двох країн завершилися достроково під час другого дня саміту. Сторони також не дійшли згоди щодо низки питань.

За словами Дональда Трампа, переговори зірвалися через те, що КНДР зажадала повного скасування санкцій. У КНДР заявили, що до провалу переговорів між лідером Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом привела «самовільна і нечесна» позиція Штатів.