«Газпром» рятує флот «Північного потоку-2» від американських санкцій



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9 липня «Газпром» виключив зі списку свої судна «Остап Шеремета» та «Іван Сидоренко»

Російський газовий монополіст намагається уникнути американських санкцій

Російський монополіст «Газпром» вивів зі своєї власності судна постачання, які будуть забезпечувати роботу трубоукладачів під час добудови «Північного потоку–2».

Про це пише OilCapital.

Раніше у власність Самарського теплоенергетичного майнового фонду (СТМФ) перейшов трубоукладач «Академік Черський». Тепер «Газпром» виключив зі списку свої судна «Остап Шеремета» і «Іван Сидоренко». Такі виписки опубліковані в Російському міжнародному реєстрі суден. Раніше судна постачання фігурували в переліку на сайті «Газпром флоту», проте в липні зникли звідти.

До цього «Остап Шеремета» і «Іван Сидоренко» здійснили перехід тривалістю два з половиною місяці з Владивостока і на початку липня прибули в Калінінград. Цілком очевидно, що судна постачання забезпечуватимуть роботу трубоукладачів «Академік Черський» і «Фортуна» під час добудови «Північного потоку–2»: будуть підвозити труби, забезпечувати матеріалами і надавати підтримку трубоукладальній баржі з якірним позиціонуванням.

Експерти припускають, що у «Газпромі» вважають, що вивід суден з власності допоможе знизити ризики американських санкцій.

Втім, аналітики також відзначають, що санкційні норми спеціально написані так, щоб залишався простір для трактувань – формулювання в санкціях таке, що під них можуть підвести і продавця суден, якщо «Газпром» продасть їх іншій компанії.

Між іншим, США радять європейським компаніям не брати участі в «Північному потоці-2».

Зазначимо, на сьогодні будівництво «Північного потоку-2» в територіальних водах Данії в районі острова Борнхольм припинено за нересту тріски.

Нагадаємо, 23 липня Сенат США переважною більшістю голосів прийняв оборонний бюджет на суму 741 мільярд доларів. Проєкт оборонного бюджету передбачає посилення санкцій проти «Північного потоку-2». Зокрема, нові санкції торкнуться компаній, які будуть сприяти продажу, оренді або наданню суден для прокладки «Північного потоку-2».

Також повідомлялося, що США погрожують німецьким підрядникам «Північного потоку-2».

Разом з тим ЄС висловив стурбованість намірами США розширити санкції щодо компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2».

До слова, Україна і Польща об'єдналися проти «Північного потоку-2».

Як повідомлялося, Росія заявила, що добудує «Північний потік-2», попри нові санкції США.