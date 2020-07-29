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    Технології

    Twitter на 12 годин заблокував акаунт Трампа-молодшого через фейк

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    Twitter тимчасово заблокував акаунт Трампа-молодшого - Twitter на 12 годин заблокував акаунт Трампа-молодшого через фейк
    Twitter тимчасово заблокував акаунт Трампа-молодшого
    Фото: AFP

    Бокування пов’язане з дезінформацією про коронавірус, яке містило оприлюднене Трампом-молодшим відео

    Twitter заблокував на 12 годин акаунт сина президента США Дональда Трампа — Дональда Трампа-молодшого. Сталося це після того, як він оприлюднив ролик із дезінформацією про коронавірус.

    Про це речник соцмережі повідомив у коментарі американському порталу Vice.

    На час дії «тимчасового вимкнення» (так це охарактеризував речник Twitter) Трамп-молодший не зможе публікувати твіти, а також ретвітити чи вподобувати інші пости. Водночас він зможе мати доступ до особистих повідомлень.

    Причиною блокування стало посилання на відео в пості сина Трампа, де містяться «численні фальсифікації й неперевірені заяви про Covid-19 та його лікування», пише Vice.

    Пост наразі недоступний.

    Видання зазначає, що сам президент США також оприлюднив кілька постів із посиланням на відео у Twitter і Facebook. Їх соцмережі видалили, але акаунт Трампа не блокували.

    «Твіти з цим відео порушують нашу політику щодо боротьби з дезінформацією про Covid-19. Ми вжили заходів відповідно до нашої політики», — зазначив речник Twitter.

    США Дональд Трамп Twitter президент коронавірус
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