Twitter на 12 годин заблокував акаунт Трампа-молодшого через фейк



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Twitter тимчасово заблокував акаунт Трампа-молодшого Фото: AFP

Бокування пов’язане з дезінформацією про коронавірус, яке містило оприлюднене Трампом-молодшим відео

Twitter заблокував на 12 годин акаунт сина президента США Дональда Трампа — Дональда Трампа-молодшого. Сталося це після того, як він оприлюднив ролик із дезінформацією про коронавірус.

Про це речник соцмережі повідомив у коментарі американському порталу Vice.

На час дії «тимчасового вимкнення» (так це охарактеризував речник Twitter) Трамп-молодший не зможе публікувати твіти, а також ретвітити чи вподобувати інші пости. Водночас він зможе мати доступ до особистих повідомлень.

Причиною блокування стало посилання на відео в пості сина Трампа, де містяться «численні фальсифікації й неперевірені заяви про Covid-19 та його лікування», пише Vice.

Пост наразі недоступний.

Видання зазначає, що сам президент США також оприлюднив кілька постів із посиланням на відео у Twitter і Facebook. Їх соцмережі видалили, але акаунт Трампа не блокували.

«Твіти з цим відео порушують нашу політику щодо боротьби з дезінформацією про Covid-19. Ми вжили заходів відповідно до нашої політики», — зазначив речник Twitter.