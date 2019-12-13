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    У світі

    Стало відомо, коли у Конгресі голосуватимуть щодо імпічменту Трампа

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    Після голосування в Палаті представників звинувачення на адресу Трампа, в разі їх підтвердження, будуть відправлені в Сенат - Стало відомо, коли у Конгресі голосуватимуть щодо імпічменту Трампа
    Після голосування в Палаті представників звинувачення на адресу Трампа, в разі їх підтвердження, будуть відправлені в Сенат

    У четвер статті імпічменту обговорював юридичний комітет Палати представників Конгресу

    Палата представників Конгресу США наступного тижня проведе голосування з питання про імпічмент президента Дональда Трампа.

    Про це заявила спікер Палати представників Ненсі Пелосі.

    У четвер статті імпічменту обговорював юридичний комітет Палати представників. Очікується, що більшість його членів підтримають обидва звинувачення проти президента - у зловживанні повноваженнями і в перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Демократи - прихильники імпічменту - в комітеті у більшості.

    У демократів більшість й у всій Палаті представників. Очікується, що імпічмент Трампу буде винесено. Незрозуміло, чи підтримає його хто-небудь із республіканців. Поки що всі законодавці від цієї партії висловлюються на захист Трампа. На засіданні юридичного комітету вони намагаються відстрочити остаточне голосування.

    Після голосування в Палаті представників звинувачення на адресу Трампа, в разі їх підтвердження, будуть відправлені в Сенат. Для звільнення Трампа з посади необхідні голоси двох третин сенаторів. Це вважається малоймовірним - більшість у Сенаті в республіканців.

    Нагадаємо, 10 грудня демократи у Палаті представників США висунули звинувачення президенту США Дональду Трампу за двома статтями у справі про імпічмент — зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу.

    Раніше представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу затвердили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

    У документі зазначається, що Трамп використовував владу для тиску на Україну.

    Натомість звіт конгресмена Шиффа у Білому домі назвали «маячнею блогера».

    Раніше республіканці опублікували звіт на 123 сторінках, у якому відкинули демократичні звинувачення президента США Трампа, що лежать в основі розслідування з імпічменту глави Білого дому.

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      Джерело: Радіо Свобода

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