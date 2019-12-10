Імпічмент Трампа: демократи висунули президенту звинувачення за двома статтями



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Законодавці-демократи висунули звинувачення проти Трампа

Дональд Трамп звинувачується в зловживанні владою і перешкоджання роботі Конгресу

Демократи у Палаті представників США висунули звинувачення президенту США Дональду Трампу за двома статтями у справі про імпічмент — зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу.

Про це заявив голова юридичного комітету Палати представників Джеррі Надлер, повідомляє CNN.

«Зловживання владою є порушенням, яке підпадає під імпічмент, для президента, який використовував владу для отримання неправомірної персональної вигоди, і при цьому ігнорував національні інтереси. Саме це президент Трамп зробив, коли вимагав і тиснув на Україну для втручання в наші президентські вибори у 2020 році», - сказав він.

За словами Надлера, інша стаття стосується перешкоджання роботі Конгресу.

«Президент, який вважає, що він стоїть поза підзвітністю, над американськими громадянами та над повноваженнями Конгресу щодо імпічменту, який має на меті захищати від загроз нашим демократичним інституціям, є президентом, який бачить себе поза законом», - додав він.

Напередодні представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу затвердили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

У документі зазначається, що Трамп використовував владу для тиску на Україну.

Натомість звіт конгресмена Шиффа у Білому домі назвали «маячнею блогера».

Раніше республіканці опублікували звіт на 123 сторінках, у якому відкинули демократичні звинувачення президента США Трампа, що лежать в основі розслідування з імпічменту глави Білого дому.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео заявляв, що американці мають розслідувати припущення про можливе втручанні України в американські вибори. Він не виключив, що Україна втручалася в американські вибори в 2016 році.

Втім, колишній радник президента США Дональда Трампа щодо Російської Федерації Фіона Хілл під час відкритих слухань з розслідування імпічменту Трампа заявила, що Україна не втручалася в американські вибори в 2016 році.

Крім того, колишня посол США в Україні Марі Йованович заявила, що Україна не втручалася у президентські вибори США в 2016 році, як стверджує президент Дональд Трамп.