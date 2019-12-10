Імпічмент Трампа: демократи висунули президенту звинувачення за двома статтями
Дональд Трамп звинувачується в зловживанні владою і перешкоджання роботі Конгресу
Демократи у Палаті представників США висунули звинувачення президенту США Дональду Трампу за двома статтями у справі про імпічмент — зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу.
Про це заявив голова юридичного комітету Палати представників Джеррі Надлер, повідомляє CNN.
«Зловживання владою є порушенням, яке підпадає під імпічмент, для президента, який використовував владу для отримання неправомірної персональної вигоди, і при цьому ігнорував національні інтереси. Саме це президент Трамп зробив, коли вимагав і тиснув на Україну для втручання в наші президентські вибори у 2020 році», - сказав він.
За словами Надлера, інша стаття стосується перешкоджання роботі Конгресу.
Напередодні представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу затвердили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.
У документі зазначається, що Трамп використовував владу для тиску на Україну.
Натомість звіт конгресмена Шиффа у Білому домі назвали «маячнею блогера».
Раніше республіканці опублікували звіт на 123 сторінках, у якому відкинули демократичні звинувачення президента США Трампа, що лежать в основі розслідування з імпічменту глави Білого дому.
Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео заявляв, що американці мають розслідувати припущення про можливе втручанні України в американські вибори. Він не виключив, що Україна втручалася в американські вибори в 2016 році.
Втім, колишній радник президента США Дональда Трампа щодо Російської Федерації Фіона Хілл під час відкритих слухань з розслідування імпічменту Трампа заявила, що Україна не втручалася в американські вибори в 2016 році.
Крім того, колишня посол США в Україні Марі Йованович заявила, що Україна не втручалася у президентські вибори США в 2016 році, як стверджує президент Дональд Трамп.