Стало відомо, які країни стануть членами Радбезу ООН



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Дипломати сьогодні обирали п’ять непостійних членів Ради Безпеки на 2021-2022 роки Фото: Олег Ніколенко, Facebook

Кенія та Джибуті змагатимуться за останнє п‘яте місце у Радбезі ООН в другому турі завтра

У штаб-квартирі ООН 17 червня відбулося голосування з виборів п’яти непостійних членів Ради Безпеки на 2021-2022 роки.

Про це повідомив у Facebook речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

За його інформацією, до Радбезу обралися Індія, Ірландія, Норвегія та Мексика. Кенія та Джибуті змагатимуться за останнє п‘яте місце в другому турі завтра.

Головою 75-ї сесії Генасамблеї ООН обрано представника Туреччини Волкана Бозкира.

Нагадаємо, уперше за останні майже чотири місяці штаб-квартира ООН відкрила свої двері для проведення таємного голосування на виборах одразу за трьома напрямами: п’яти непостійних членів Ради Безпеки на 2021-2022 рр., нових членів Економічної і Соціальної Ради на 2021-2023 рр. та голови 75-ї сесії Генеральної Асамблеї.

Після виборів штаб-квартира знову перейде на дистанційний режим роботи до кінця липня.

До слова, Україна поінформувала генсека ООН про ігнорування Росією міжнародного права, продовження насильницької паспортизації та інших репресій проти жителів тимчасово окупованого Криму та звернулася з проханням надати міжнародну оцінку протиправним діям РФ.