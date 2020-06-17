В ООН проходять вибори членів Ради безпеки



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Дипломати обирають п’ять непостійних членів Ради Безпеки на 2021-2022 роки Фото: Олег Ніколенко, Facebook

Після виборів штаб-квартира знову перейде на дистанційний режим роботи до кінця липня

У штаб-квартирі ООН 17 червня відбувається таємне голосування на виборах одразу за трьома напрямами, зокрема, п’яти непостійних членів Радбезу.

Про це розповів у Facebook речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

«Уперше за останні майже чотири місяці штаб-квартира ООН відкрила свої двері для проведення таємного голосування на виборах одразу за трьома напрямами: п’яти непостійних членів Ради Безпеки на 2021-2022 рр., нових членів Економічної і Соціальної Ради на 2021-2023 рр. та голови 75-ї сесії Генеральної Асамблеї», – заявив дипломат.

За його словами, у штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку дотримуються суворих правил соціального дистанціювання – в залі може перебувати лише один делегат від кожної місії. Без рукостискань і обіймів.

«Принципово важливо, що, незважаючи на пандемію, Генасамблея ООН зберігає інститут таємного голосування у рамках виборчого процесу як один із основних елементів її демократичного характеру роботи», – додав Ніколенко.

Він додав, що після виборів штаб-квартира знову перейде на дистанційний режим роботи до кінця липня.

До слова, Україна поінформувала генсека ООН про ігнорування Росією міжнародного права, продовження насильницької паспортизації та інших репресій проти жителів тимчасово окупованого Криму та звернулася з проханням надати міжнародну оцінку протиправним діям РФ.