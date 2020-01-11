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    У світі

    У ніч вбивства Сулеймані США намагалися ліквідувати ще одного іранського командира — ЗМІ

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    3&nbsp;січня&nbsp;в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада&nbsp;був убитий&nbsp;генерал елітного іранського спецпідрозділу &laquo;Аль-Кудс&raquo; КВІР Касем Сулеймані - У ніч вбивства Сулеймані США намагалися ліквідувати ще одного іранського командира — ЗМІ
    3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані

    В разі успіху операції, про смерть Шалая США повідомили б тієї ж ночі, що й про вбивство Сулеймані

    У ніч вбивства іранського командира Касема Сулеймані США безуспішно атакували іншого високопоставленого іранського військового чиновника в Ємені.

    Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

    Джерела відмовилися повідомляти інші подробиці про місію або про те, як США намагалися її виконати.

    При цьому як повідомляє Washington Post з посиланням на джерела серед чиновників США, метою повинен був стати Абдул Реза Шалай, представник Корпусу вартових ісламської революції в Ємені, фінансист і один з ключових керівників спеціальних сил Кудс.

    За словами джерел видання, в разі успіху операції, про смерть Шалая повідомили б тієї ж ночі, що й про вбивство Сулеймані. Чому саме він уникнув смерті, невідомо.

    Шалай народився близько 1957 року народження, його пов'язують з атаками на військових США в Іраку, а також з організацією спроби вбивства посла Саудівської Аравії в США. У Ємені Іран підтримує і тренує хусит, які воюють з коаліцією, сформованою Саудівською Аравією - регіональним суперником Ірану.

    Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.

    Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

    Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.

    Напередодні в Ірані заявили, що помста за вбивство командувача спецпідрозділом «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймані відбулася.

    Нагадаємо, відразу дві військові бази в Іраку, на яких розташований американський військовий контингент, були атаковані вночі, причому уряд Ірану офіційно підтвердив, що це був його напад і готуються інші.

    В результаті удару американські громадяни не постраждали, а самим військовим базам, за словами Трампа, було завдано мінімальної шкоди.

    За даними агентства Reuters, у результаті ракетного обстрілу американської військової бази в Іраку, який був здійснений Іраном вночі 8 січня, загинули 80 людей.

    У середу президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові до миру з Іраном.

    Трамп на початку свого виступу наголосив, що в результаті ударів Ірану громадяни США не постраждали, а самим базам було завдано мінімальної шкоди.

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