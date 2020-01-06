Болтон погодився свідчити у справі щодо імпічменту Трампа



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Ексрадник з питань національної безпеки президента Дональда Трампа Джон Болтон

В США хочуть продовжити розгляд щодо імпічменту Трампа в найближчі дні

Ексрадник з питань національної безпеки президента Дональда Трампа Джон Болтон погодився свідчити в Сенаті у справі імпічменту. Про це йдеться в заяві Болтона, оприлюдненій 6 січня.

«Оскільки знову постало питання щодо моїх свідчень, я намагався якомога краще вирішити ці серйозні суперечності, ґрунтуючись на ретельному їх розгляді та вивченні. Я дійшов висновку, що якщо Сенат надішле мені повістку, аби заслухати мої свідчення, я готовий їх надати», - зазначив Болтон.

За його словами, під час розгляду справи з імпічменту в Палаті представників він «намагався виконувати свої зобов'язання як громадянина, так і колишнього радника з питань національної безпеки».

«Мій колега, доктор Чарльз Купперман (колишній заступник помічника президента з питань національної безпеки – ред.), отримавши, з одного боку, повістку з Комітету (з питань безпеки) Палати представників, а з другого - директиву президента не давати свідчень, домагався вирішення цього конституційного конфлікту від федеральної судової влади», - зауважив він.

Тож Болтон, за його словами, вирішив керуватися результатами розгляду справи Куппермана в суді. Та оскільки судового рішення не було ухвалено (комітет відкликав повістку Купперману) і до розгляду імпічменту в Сенаті суд не встигне розглянути це питання, Болтон все одно вирішив дати свідчення в Сенаті.

Раніше повідомлялося, що в США хочуть продовжити розгляд щодо імпічменту Трампа в найближчі дні.