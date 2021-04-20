Кінець політичної кризи у Грузії. Влада та опозиція підписали угоду

Криза у Грузії розпочалась після того, як владна партія «Грузинська мрія» перемогла на парламентських виборах у жовтні 2020 року

Влада Грузія погодилася на урегулювання політичної кризи ‒ правляча партія та опозиція підписали угоду. Церемонія підписання відбулася сьогодні, 20 квітня, за посередництва Євросоюзу у резиденції президента Грузії. Про це повідомляє Newsgeorgia.

«Ця угода не є фінішною рискою. Ця угода є відправною точкою для роботи зі зміцнення демократії в Грузії та просування країни до її євроатлантичного майбутнього», ‒ зазначив голова Європейської ради Шарль Мішель, який брав участь у врегулюванні конфлікту.

Політична криза у Грузії розпочалась після того, як владна партія «Грузинська мрія» перемогла на парламентських виборах у жовтні 2020 року. Опозиція звинуватила владу країни у масштабних фальсифікаціях.

Згідно з угодою, опозиція увійде до парламенту, а «Грузинська мрія» проведе нові парламентські вибори, якщо партія не отримає щонайменше 43% голосів на муніципальних виборах 2021 року. Окрім того, може бути звільнено з-під варти голову опозиційної партії «Єдиний національний рух» Ніку Мелію, після затримання якого у лютому в країні здійнялися протести, а прем'єр-міністр Георгій Гахарія пішов у відставку.

Нагадаємо, президент Грузії Саломе Зурабішвілі закликала уряд країни проявити солідарність з українським народом і повернути грузинського посла до Києва.