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    Кінець політичної кризи у Грузії. Влада та опозиція підписали угоду

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    Згідно з угодою, опозиція увійде до парламенту, а &laquo;Грузинська мрія&raquo; проведе нові парламентські вибори - Кінець політичної кризи у Грузії. Влада та опозиція підписали угоду
    Згідно з угодою, опозиція увійде до парламенту, а «Грузинська мрія» проведе нові парламентські вибори
    Фото kavkaz-uzel.eu

    Криза у Грузії розпочалась після того, як владна партія «Грузинська мрія» перемогла на парламентських виборах у жовтні 2020 року

    Влада Грузія погодилася на урегулювання політичної кризи ‒ правляча партія та опозиція підписали угоду. Церемонія підписання відбулася сьогодні, 20 квітня, за посередництва Євросоюзу у резиденції президента Грузії. Про це повідомляє Newsgeorgia.

    «Ця угода не є фінішною рискою. Ця угода є відправною точкою для роботи зі зміцнення демократії в Грузії та просування країни до її євроатлантичного майбутнього», ‒ зазначив голова Європейської ради Шарль Мішель, який брав участь у врегулюванні конфлікту.

    Політична криза у Грузії розпочалась після того, як владна партія «Грузинська мрія» перемогла на парламентських виборах у жовтні 2020 року. Опозиція звинуватила владу країни у масштабних фальсифікаціях.

    Згідно з угодою, опозиція увійде до парламенту, а «Грузинська мрія» проведе нові парламентські вибори, якщо партія не отримає щонайменше 43% голосів на муніципальних виборах 2021 року. Окрім того, може бути звільнено з-під варти голову опозиційної партії «Єдиний національний рух» Ніку Мелію, після затримання якого у лютому в країні здійнялися протести, а прем'єр-міністр Георгій Гахарія пішов у відставку.

    Нагадаємо, президент Грузії Саломе Зурабішвілі закликала уряд країни проявити солідарність з українським народом і повернути грузинського посла до Києва.

    Теги: вибори Грузія криза президент опозиція Саломе Зурабішвілі влада
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