Суд у Киргизстані заарештував ексглаву адміністрації Атамбаєва
Колишній керівник апарату президента Киргизстану Фарід Ніязов
Фаріда Ніязова затримали у справі про захоплення в заручники співробітників спецпідрозділу Альфа
Суд у Киргизстані заарештував до 8 жовтня екскерівника апарату президента республіки Фаріда Ніязова, підозрюваного у захопленні заручників.
Про це повідомляє видання Kloop.
Правоохоронці затримали Ніязова вранці 9 серпня - на наступний день після затримання експрезидента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва. Його затримали у справі про захоплення в заручники співробітників спецпідрозділу Альфа.
За тим же обвинуваченням в СІЗО-1 до жовтня посадили ще чотирьох прихильників Атамбаєва.
Нагадаємо, у Киргизстані арештували майно і будівлю телеканалу експрезидента Атамбаєва.
8 серпня стало відомо, що правоохоронці Киргизстану з другої спроби затримали колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.
У четвер ввечері Атамбаєва відвезли до Держкомітету з нацбезпеки.
Після цього у Бішкеку поліція розгала мітинг на підтримку затриманого Атамбаєва.
У п'ятницю Атамбаєва помістили в СІЗО Держкомітету нацбезпеки до 26 серпня.