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    У світі

    Суд у Киргизстані заарештував ексглаву адміністрації Атамбаєва

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    <p>Колишній керівник апарату&nbsp;президента Киргизстану Фарід Ніязов</p> - Суд у Киргизстані заарештував ексглаву адміністрації Атамбаєва

    Колишній керівник апарату президента Киргизстану Фарід Ніязов

    Фаріда Ніязова затримали у справі про захоплення в заручники співробітників спецпідрозділу Альфа

    Суд у Киргизстані заарештував до 8 жовтня екскерівника апарату президента республіки Фаріда Ніязова, підозрюваного у захопленні заручників.

    Про це повідомляє видання Kloop.

    Правоохоронці затримали Ніязова вранці 9 серпня - на наступний день після затримання експрезидента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва. Його затримали у справі про захоплення в заручники співробітників спецпідрозділу Альфа.

    За тим же обвинуваченням в СІЗО-1 до жовтня посадили ще чотирьох прихильників Атамбаєва.

    Нагадаємо, у Киргизстані арештували майно і будівлю телеканалу експрезидента Атамбаєва.

    8 серпня стало відомо, що правоохоронці Киргизстану з другої спроби затримали колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.

    У четвер ввечері  Атамбаєва відвезли до Держкомітету з нацбезпеки.

    Після цього у Бішкеку поліція розгала мітинг на підтримку затриманого Атамбаєва.

    У п'ятницю Атамбаєва помістили в СІЗО Держкомітету нацбезпеки до 26 серпня.

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