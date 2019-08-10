Суд у Киргизстані заарештував ексглаву адміністрації Атамбаєва



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Колишній керівник апарату президента Киргизстану Фарід Ніязов

Фаріда Ніязова затримали у справі про захоплення в заручники співробітників спецпідрозділу Альфа

Суд у Киргизстані заарештував до 8 жовтня екскерівника апарату президента республіки Фаріда Ніязова, підозрюваного у захопленні заручників.

Про це повідомляє видання Kloop.

Правоохоронці затримали Ніязова вранці 9 серпня - на наступний день після затримання експрезидента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва. Його затримали у справі про захоплення в заручники співробітників спецпідрозділу Альфа.

За тим же обвинуваченням в СІЗО-1 до жовтня посадили ще чотирьох прихильників Атамбаєва.

Нагадаємо, у Киргизстані арештували майно і будівлю телеканалу експрезидента Атамбаєва.

8 серпня стало відомо, що правоохоронці Киргизстану з другої спроби затримали колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.

У четвер ввечері Атамбаєва відвезли до Держкомітету з нацбезпеки.

Після цього у Бішкеку поліція розгала мітинг на підтримку затриманого Атамбаєва.

У п'ятницю Атамбаєва помістили в СІЗО Держкомітету нацбезпеки до 26 серпня.