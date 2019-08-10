У Киргизстані арештували майно і будівлю телеканалу експрезидента Атамбаєва



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Телеканал «Апрель» належать Алмазбекові Атамбаєву, колишньому президентові Киргизстану

Останніми трьома днями ефірну трансляцію каналу вимкнули по всьому Киргизстану

У Киргизстані силовики прийшли у приміщення телеканалу, що належить арештованому колишньому президентові країни Алмазбекові Атамбаєву, у столиці Бішкеку, аби арештувати його будівлю і майно.

Як повідомили працівники російськомовного каналу «Апрель» у прямому ефірі, який вони вели в соцмережах, про це їм повідомили люди, що назвалися представниками силових структур.

Відтак усіх попросили вийти на вулицю, а всю будівлю «Форум», де працює канал, опечатали.

UPD. Здание опечатывают, всех просят выйти на улицу

Только что члена политсовета СДПК Эрмек Окенов забрал спецназ.

Около 15 человек сейчас заходят в здание Форума и будет арестовывать здание вместе с каналом, сообщает Дмитрий Ложников pic.twitter.com/c5yuh7pzNM — Телеканал «Апрель» (@april_tv_kg) 9 серпня 2019 р.

Пресслужба МВС Киргизстану підтвердила, що на майно телеканалу «Апрель» і акціонерного товариства «Медіа-форум» накладено арешт за рішенням суду, пише «Настоящее время».

Як розповів генеральний директор телеканалу Дмитро Ложников, останніми трьома днями ефірну трансляцію каналу вимкнули по всьому Киргизстану під різними приводами в різних місцях.

Він пообіцяв продовжити роботу телеканалу і після арешту його офісу.

Спасибо, что были с нами все это время.

Мы, коллектив «Апреля», вас очень любим и верим, что скоро встретимся вновь в эфире нашего телеканала

Апрель - мы вам покажем! pic.twitter.com/qfMtfTZrGL — Телеканал «Апрель» (@april_tv_kg) 9 серпня 2019 р.

І телеканал, і будівля АТ «Медіа-форум» належать Алмазбекові Атамбаєву, колишньому президентові Киргизстану.

Нагадаємо, 8 серпня стало відомо, що правоохоронці Киргизстану з другої спроби затримали колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.

У четвер ввечері Атамбаєва відвезли до Держкомітету з нацбезпеки.

Після цього у Бішкеку поліція розгала мітинг на підтримку затриманого Атамбаєва.

У п'ятницю Атамбаєва помістили в СІЗО Держкомітету нацбезпеки до 26 серпня.