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    У світі

    У Киргизстані арештували майно і будівлю телеканалу експрезидента Атамбаєва

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    Телеканал &laquo;Апрель&raquo; належать Алмазбекові Атамбаєву, колишньому президентові Киргизстану - У Киргизстані арештували майно і будівлю телеканалу експрезидента Атамбаєва
    Телеканал «Апрель» належать Алмазбекові Атамбаєву, колишньому президентові Киргизстану

    Останніми трьома днями ефірну трансляцію каналу вимкнули по всьому Киргизстану

    У Киргизстані силовики прийшли у приміщення телеканалу, що належить арештованому колишньому президентові країни Алмазбекові Атамбаєву, у столиці Бішкеку, аби арештувати його будівлю і майно.

    Як повідомили працівники російськомовного каналу «Апрель» у прямому ефірі, який вони вели в соцмережах, про це їм повідомили люди, що назвалися представниками силових структур.

    Відтак усіх попросили вийти на вулицю, а всю будівлю «Форум», де працює канал, опечатали.

    Пресслужба МВС Киргизстану підтвердила, що на майно телеканалу «Апрель» і акціонерного товариства «Медіа-форум» накладено арешт за рішенням суду, пише «Настоящее время».

    Як розповів генеральний директор телеканалу Дмитро Ложников, останніми трьома днями ефірну трансляцію каналу вимкнули по всьому Киргизстану під різними приводами в різних місцях.

    Він пообіцяв продовжити роботу телеканалу і після арешту його офісу.

    І телеканал, і будівля АТ «Медіа-форум» належать Алмазбекові Атамбаєву, колишньому президентові Киргизстану.

    Нагадаємо, 8 серпня стало відомо, що правоохоронці Киргизстану з другої спроби затримали колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.

    У четвер ввечері  Атамбаєва відвезли до Держкомітету з нацбезпеки.

    Після цього у Бішкеку поліція розгала мітинг на підтримку затриманого Атамбаєва.

    У п'ятницю Атамбаєва помістили в СІЗО Держкомітету нацбезпеки до 26 серпня.

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