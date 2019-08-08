У Бішкеку поліція почала розгін мітингу на підтримку затриманого Атамбаєва



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Мітингувальники приховують обличчя, вони проти того, щоб журналісти знімали їх

На площі перебувало близько тисячі протестувальників

Правоохоронці Бішкека застосувала світлошумові гранати проти людей, які зібралися на центральній площі столиці Киргизстану Ала-Тоо в знак протесту проти затримання колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва.

Трансляцію з місця подій веде «Телеканал Апрель». Зазначається, що на площі перебувало близько тисячі протестувальників.

Видання 24.kg повідомляє, що протестуючі жбурляли каміння в журналістів.

Правоохоронці додали, що мітингувальники приховують обличчя, вони проти того, щоб журналісти знімали їх.

Раніше стало відомо, що правоохоронці Киргизстану з другої спроби затримали колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.

У четвер ввечері Атамбаєва відвезли до Держкомітету з нацбезпеки.

Нагадаємо, ввечері 7 серпня в будинок Атамбаєва в селі Кой-Таш поблизу столиці Киргизстану прибули бійці спецназу для його затримання, але прихильники колишнього президента чинили опір. Вони захопили в заручники шістьох спецназівців.

Силовики залишили село після переговорів із соратниками колишнього президента.

Вночі Атамбаєв виступив в ефірі телеканалу «Апрель», що йому належить. Він закликав владу країни відмовитися від силового сценарію, вказавши що під час штурму постраждали невинні мирні люди.

Наразі відомо, що під час затримання експрезидента Киргизстану постраждали 80 людей.