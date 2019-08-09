З'явилося відео, як експрезидент Киргизстану здався спецназу



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Операція із затримання Атамбаєва тривала два дні

Атамбаєв провів переговори з представниками влади у своєму будинку серед добре озброєних прихильників, після чого він здався

У мережі оприлюднили відео затримання колишнього президента Киргизстану Азмалбека Атамбаєва. Силовикам він здався сам.

Відеозапис опублікувало «Радіо Свобода».

На відео видно, як Атамбаєв проводить переговори з представниками влади у своєму будинку серед добре озброєних прихильників, після чого він здався. Відео зняла помічниця Атамбаєва, заступниця голови Соціал-демократичної партії Киргизстану Кундуз Жолдубаєва.

8 серпня стало відомо, що правоохоронці Киргизстану з другої спроби затримали колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.

У четвер ввечері Атамбаєва відвезли до Держкомітету з нацбезпеки.

Після цього у Бішкеку поліція почала розгін мітингу на підтримку затриманого Атамбаєва.

Нагадаємо, ввечері 7 серпня в будинок Атамбаєва в селі Кой-Таш поблизу столиці Киргизстану прибули бійці спецназу для його затримання, але прихильники колишнього президента чинили опір. Вони захопили в заручники шістьох спецназівців.

Силовики залишили село після переговорів із соратниками колишнього президента.

Вночі Атамбаєв виступив в ефірі телеканалу «Апрель», що йому належить. Він закликав владу країни відмовитися від силового сценарію, вказавши що під час штурму постраждали невинні мирні люди.

Наразі відомо, що під час затримання експрезидента Киргизстану постраждали 80 людей.