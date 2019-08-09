Експрезидента Киргизстану арештували



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Напередодні правоохоронці Киргизстану з другої спроби затримали колишнього президента Алмазбека Атамбаєва

Суд постановив заарештувати Атамбаєва до 26 серпня - на час слідчих заходів

Колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва помістили в СІЗО Держкомітету нацбезпеки до 26 серпня.

Про це заявив його адвокат Сергій Слесарев, повідомляє 24.kg.

За його словами, до Держкомітету нацбезпеки викликали суддю Первомайського району Бішкека Адилбека Субанкулова, який екстрено провів виїзне засідання. Суд постановив заарештувати Атамбаєва до 26 серпня - на час слідчих заходів.

«Ніхто не пред’явив жодних документів про затримання, в тому числі про примусовий привід. Обіцяли, що їх представлять сьогодні. Ніхто не реагував, що документи були підготовлені до вручення повідомлення про підозру у справі Азіза Батукаєва. Моєму підзахисному вручили повідомлення і відразу ж обрали запобіжний захід», - сказав Слєсарев.

Нагадаємо, 8 серпня стало відомо, що правоохоронці Киргизстану з другої спроби затримали колишнього президента Алмазбека Атамбаєва.

У четвер ввечері Атамбаєва відвезли до Держкомітету з нацбезпеки.

Після цього у Бішкеку поліція розгала мітинг на підтримку затриманого Атамбаєва.