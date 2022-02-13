Розвідник оцінив ризики вторгнення Росії та розповів, чому Україні не пощастило

Юрій Швець упевнений, що Росія не поїде в Україну на танках

Юрій Швець вважає, що нині шанси на війну більші, ніж у 2014 році

Шанси на розв'язання великої війни сьогодні більші, ніж у 2014 році, тому що йдеться про світове домінування у XXI столітті. Україні не пощастило опинитися в епіцентрі цих процесів. Про це в ефірі програми «Руно» на Апострофі TV розповів колишній радянський розвідник українського походження, майор закордонної розвідки КДБ у 1980-1990 роках Юрій Швець.

«Особисто я вважаю, що війни не буде, точніше великої війни не буде. Путін здатний на якісь капості, сутички, але масового кровопролиття, танкових колон – цього не буде», – сказав він.

Згадуючи розвідку, Швець зазначив, що кожну операцію слід планувати насамперед за найгіршим варіантом, потім передбачають найкращий варіант, і нарешті середній – найімовірніший.

«Я планую за найімовірнішим. Але США, Європа і, сподіваюся, Україна також зобов'язані планувати за найгіршим варіантом, бо якщо буде велика війна, то це буде жахливо для України», – заявив колишній розвідник.

Він висловив думку, що цього разу шанси на війну більші, ніж у 2014 році, бо йдеться не просто про якийсь локальний конфлікт, а взагалі про глобальну стратегію, про те, хто і як керуватиме світом у ХХI столітті.

Нагадаємо, посольство Канади в України тимчасово переїжджає з Києва до Львова.

До слова, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про рішення щодо дипломатичних представництв в Україні. Німецьке генеральне консульство переїжджає з Дніпра до Львова.

Водночас німецький уряд оголосив попередження для громадян Німеччини в Україні. Німцям рекомендують не подорожувати в Україну, а тих, хто вже тут, просять залишити українську територію.

Раніше Міністерство закордонних справ Японії порадило своїм громадянам, які перебувають в Україні, негайно залишити країну через збільшення військ РФ біля українських кордонів.

Як повідомляв «Главком», президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно покинути країну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.

Посольство Сполучених Штатів закликає американських громадян не їхати в Україну через загрозу вторгнення РФ і пандемію коронавірусної інфекції.

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