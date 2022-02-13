  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    В Ужгороді водій маршрутки намагався вкрасти бруківку з центру міста (фото)

    Водій маршрутки намагався вкрасти бруківку з центру Ужгорода - В Ужгороді водій маршрутки намагався вкрасти бруківку з центру міста (фото)
    Водій маршрутки намагався вкрасти бруківку з центру Ужгорода
    фото: пресслужба патрульної поліції Закарпаття

    Чоловік запакував бруківкою салон маршрутки і заявив поліцейським, що йому «дозволили її забрати»

    Патрульна поліція затримала водія маршрутки, який завантажив у салон автобуса бруківку із площі Петефі у центрі Ужгорода та намагався відвезти її у сусіднє село. Поліцейським водій пояснив, що йому «дозволили взяти тротуарну плитку». Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Закарпаття.

    Виклик про підозрілого чоловіка, який вантажив у салон маршрутки бруківку на площі Шандора Петефі у самому центрі Ужгорода надійшов поліцейським.

    «На місце події виїхали патрульні роти ТОР, але на площі вже не було нікого. Патрульні встановили, що автобус рухається до виїзду з міста у бік села Баранинці. Поліцейські наздогнали авто і зупинили. Інспектори одразу помітили, що чоловік підозріло себе поводить і провели огляд транспортного засобу. Згодом у салоні автомобіля ТОРівці виявили велику кількість тротуарної плитки», – йдеться у повідомленні поліції.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    В Ужгороді водій маршрутки намагався вкрасти бруківку з центру міста (фото)
    В Ужгороді водій маршрутки намагався вкрасти бруківку з центру міста (фото)
    В Ужгороді водій маршрутки намагався вкрасти бруківку з центру міста (фото)
    фото: пресслужба патрульної поліції Закарпаття

    Чоловік пояснив поліцейським, що йому начебто дозволили взяти плитку з того місця, де вона була.

    На місце події викликали слідчу групу, поліцейські наразі встановлюють всі обставини події.

    Нагадаємо, раніше у Могилів-Подільському Вінницької області затримали 21-річного місцевого жителя, близько 19 год. Зловмисник вибив скло у магазині держаком та погрожував продавчині пістолетом. Після цього, хуліган сів у автівку та поїхав містом, до того моменту, поки по орієнтуванню його не перепинили правоохоронці.

    Читайте також:
    Теги: Закарпаття водій поліція чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Ужгороді водій маршрутки намагався вкрасти бруківку з центру міста (фото)