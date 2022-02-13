В Ужгороді водій маршрутки намагався вкрасти бруківку з центру міста (фото)

Чоловік запакував бруківкою салон маршрутки і заявив поліцейським, що йому «дозволили її забрати»

Патрульна поліція затримала водія маршрутки, який завантажив у салон автобуса бруківку із площі Петефі у центрі Ужгорода та намагався відвезти її у сусіднє село. Поліцейським водій пояснив, що йому «дозволили взяти тротуарну плитку». Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Закарпаття.

Виклик про підозрілого чоловіка, який вантажив у салон маршрутки бруківку на площі Шандора Петефі у самому центрі Ужгорода надійшов поліцейським.

«На місце події виїхали патрульні роти ТОР, але на площі вже не було нікого. Патрульні встановили, що автобус рухається до виїзду з міста у бік села Баранинці. Поліцейські наздогнали авто і зупинили. Інспектори одразу помітили, що чоловік підозріло себе поводить і провели огляд транспортного засобу. Згодом у салоні автомобіля ТОРівці виявили велику кількість тротуарної плитки», – йдеться у повідомленні поліції.

Чоловік пояснив поліцейським, що йому начебто дозволили взяти плитку з того місця, де вона була.

На місце події викликали слідчу групу, поліцейські наразі встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, раніше у Могилів-Подільському Вінницької області затримали 21-річного місцевого жителя, близько 19 год. Зловмисник вибив скло у магазині держаком та погрожував продавчині пістолетом. Після цього, хуліган сів у автівку та поїхав містом, до того моменту, поки по орієнтуванню його не перепинили правоохоронці.

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