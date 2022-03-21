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    Світ підтримає США та Британію у визнанні держструктур РФ терористичними організаціями – депутат з Литви

    Вілія Алекнайте&nbsp;&ndash;&nbsp;депутат Сейму Литовської республіки Литви&nbsp; - Світ підтримає США та Британію у визнанні держструктур РФ терористичними організаціями – депутат з Литви
    Вілія Алекнайте – депутат Сейму Литовської республіки Литви 

    Усі європейські та демократичні країни можуть визнати терористичну природу Росії

    Визнання урядами США та Великої Британії російських державних структур терористичними організаціями стане основою для такого визнання іншими країнами, зокрема в Європі.

    Про це в коментарі Guildhall заявила депутат Сейму Литовської республіки Литви Вілія Алекнайте.

    «Колись Даля Грибаускайте (експрезидент Литви – ред.) вже бігло сказала, що Росія – терористична держава і з російського боку була реакція. З точки зору юридичної оцінки, я думаю, що розслідування, яке ведеться в Гаазі, злочини, які фіксуються міжнародною спільнотою, можуть стати підставою для того, щоб усі європейські та демократичні країни це визнали (терористичну природу Росії – ред.)», – заявила політик .

    «Я думаю, що лідерство таких країн, як США та Великобританія дуже важливе і якщо вони зроблять власну сугестію (пропозицію щодо визнання терористичної природи російської держави – ред.), я думаю, що й інші країни можуть приєднатися до цього. Тим більше, що розслідування ведеться і докази збираються», - підсумував Вілія Алекнайте.

    Раніше, член Палати Лордів парламенту Великобританії, Лорд Алекс Карлайл, який раніше працював незалежним консультантом із законодавства Сполученого Королівства Великобританії у сфері тероризму заявив, що ґрунтуючись на фотографіях та інших доказах злочинів Росії в Україні, урядові структури РФ такі як армія, Військово-морський, Військово-космічні сили та політична партія «Єдина Росія» мають бути внесені до списків терористичних організацій у Великій Британії та США.

    Аналогічну заяву зробили також і в німецькому Бундестазі, депутат від «Зелених» Робін Вагнер заявив, що військові злочини Путіна в Україні, зокрема взяття в заручники цивільного парамедика, дозволяють кваліфікувати режим, що діє в Росії, як терористичний.

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    Теги: росія окупанти США санкції війна військові заручники Литва Україна окупація #stoprussia
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    Світ підтримає США та Британію у визнанні держструктур РФ терористичними організаціями – депутат з Литви