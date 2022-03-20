Австралія надасть додаткову допомогу Україні: йдеться про зброю, гроші та санкції

Пакет передбачає військову підтримку і санкції проти РФ

Влада Австралії виділить Україні додаткову військову допомогу на суму 21 млн австралійських доларів ($15,5 млн). Також вводиться заборона на експорт в Росію глинозему і алюмінієвих руд. Про це повідомляє МЗС Австралії.

Отож обсяг наданої Києву військової допомоги складе 91 млн австралійських доларів (понад $67 млн). Пакет допомоги передбачає виділення матеріальних засобів із запасів Сил оборони Австралії.

Також Канберра виділить 30 млн австралійських доларів (приблизно $22 млн) на гуманітарну допомогу цивільному населенню України, насамперед жінкам, дітям, літнім людям та інвалідам, повідомляє МЗС країни. Загальний обсяг виділеної Україні гуманітарної допомоги складе 65 млн австралійських доларів (приблизно $48 млн).

Канберра зазначає, що нові санкції обмежать можливості Росії з виробництва алюмінію – критично важливого експорту для країни. Стверджується, що потреби Росії в глиноземі на 20% забезпечуються постачанням з Австралії.

В цілому Канберра ввела 476 антиросійських санкцій: проти 443 фізосіб і 33 організацій. Обмеження введені відносно президента Володимира Путіна, Збройних сил РФ, політичних і військових діячів і проти інших росіян.

Напередодні Австралія ввела нові санкції проти РФ.

Раніше Австралія ввела санкції щодо 33 російських бізнесменів. А ще Австралія ввела санкції проти російських воєночальників та пропагандистів.

Як повідомлялося, Австралія виділить Україні $75 млн.

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