Британський лорд пропонує внести урядові структури РФ в список терористичних організацій

Росія є таким самим терористом як і основні не державні терористичні структури «Аль-Каїда» та ІДІЛ – Лорд Алекс Карлайл

Беручи за основу фотографії та інші докази злочинів Росії в Україні, урядові структури РФ такі як армія, Військово-морський флот, Воєнно-космічні сили та політична партія «Єдина Росія» мають бути внесені в списки терористичних організацій в Великій Британії та США.

Про це в коментарі Guildhall заявив член Палати Лордів парламенту Великої Британії, Лорд Алекс Карлайл, який раніше працював незалежним консультантом з законодавства Сполученого Королівства Великої Британії в сфері тероризму.

«З того, що видно по фото та інших доказах Росія є державою терористом, таким самим терористом як і основні не державні терористичні структури «Аль-Каїда» та ІДІЛ», – заявив він.

«На мій погляд, окремі структури російської держави, такі як армія, Військово-морський флот Росії, Військово-повітряні сили Росії та партія Путіна мають бути окремо внесені до списків терористичних структур, у тому числі до відповідних списків таких країн, як США та Великобританія. Це означатиме, що кожен постачальник матеріальних ресурсів цим структурам розглядатиметься і переслідуватиметься як причетний до терористичної діяльності», – вважає британський політик.

«Реалізація визнання терористичними організаціями має бути виконана у найкоротші строки. Таке визнання буде підтвердженням статусу Путіна та Росії як «вигнанця» зі світового співтовариства, яке поділяють більшість обраних політиків та громадян цих держав», – додав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Україна зараз розплачується за те, що Захід довгі роки не розумів загрози, яку становить президент РФ Володимир Путін. Як відомо, Джонсон пообіцяв Україні допомогу, яка захистить міста від бомбардувань.

Також Джонсон пообіцяв зробити все можливе задля завершення війни в Україні.