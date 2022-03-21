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    Рашисти викрали на Харківщині сільського голову

    Окупанти викрали голову Циркунівської сільради&nbsp;Миколу Сікаленка - Рашисти викрали на Харківщині сільського голову
    Окупанти викрали голову Циркунівської сільради Миколу Сікаленка
    фото: Циркунівські вісті

    З першого дня війни село Циркуни окупували росіяни

    Російські окупанти викрали ще одного сільського голову в Харківській області. Цього разу - сільського голову Циркунів Миколу Сікаленка. Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

    За його словами, Сікаленка викрали прямо з власного будинку і вивезли в напрямку Липців.

    «Спільно з правоохоронцями з'ясовуємо всі обставини і робимо все, щоб знайти і повернути Миколу Сікаленка», – зазначив Синєгубов.

    Його місцезнаходження поки що невідоме. 63-річний Микола Сікаленко керує сільрадою з 2015 року, до цього працював у Харківській обласній державній інспекції з енергозабезпечення.

    Циркуни розташовані за два кілометри від Харкова. З першого дня війни село зайняте російськими військовими.

    Додамо, що кілька днів тому росіяни викрали голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка, але його вдалося звільнити.

    Також нагадаємо, що у Мелітополі окупанти викрали чотирьох журналістів.

    Напередодні рашисти викрали першого заступника міського голови Енергодара. Іван Самойдюк не виходить на зв'язок.

    За даними МЗС росіяни вивезли з окупованих територій понад 2,3 тис. дітей. У МЗС наголошують, що примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема дітей, має ознаки викрадення.

    Теги: росія окупанти війна Харківщина Україна село окупація Олег Синєгубов #stoprussia
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    Рашисти викрали на Харківщині сільського голову