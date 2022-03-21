Рашисти викрали на Харківщині сільського голову

З першого дня війни село Циркуни окупували росіяни

Російські окупанти викрали ще одного сільського голову в Харківській області. Цього разу - сільського голову Циркунів Миколу Сікаленка. Про це повідомляє голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, Сікаленка викрали прямо з власного будинку і вивезли в напрямку Липців.

«Спільно з правоохоронцями з'ясовуємо всі обставини і робимо все, щоб знайти і повернути Миколу Сікаленка», – зазначив Синєгубов.

Його місцезнаходження поки що невідоме. 63-річний Микола Сікаленко керує сільрадою з 2015 року, до цього працював у Харківській обласній державній інспекції з енергозабезпечення.

Циркуни розташовані за два кілометри від Харкова. З першого дня війни село зайняте російськими військовими.

Додамо, що кілька днів тому росіяни викрали голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка, але його вдалося звільнити.

Також нагадаємо, що у Мелітополі окупанти викрали чотирьох журналістів.

Напередодні рашисти викрали першого заступника міського голови Енергодара. Іван Самойдюк не виходить на зв'язок.

За даними МЗС росіяни вивезли з окупованих територій понад 2,3 тис. дітей. У МЗС наголошують, що примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема дітей, має ознаки викрадення.