СБУ затримала зрадників і білоруса-шпигуна
Один із затриманих передавав росіянам інформацію про обороноздатність Дніпра й Києва
Служба безпеки України затримала чоловіка, який передавав окупантам інформацію про обороноздатність Дніпра й Києва.
Чоловіка затримали у Дніпропетровській області. Служба безпеки продовжує системно виявляти диверсантів, які співпрацюють з окупантом.
«СБУ схопила проросійського агітатора, який поширював вигідні Кремлю фейкові матеріали у соцмережах і збирав дані щодо обороноздатності Києва та Дніпра», – йдеться у повідомленні СБУ.
Крім того, спецпризначенці затримали у Волинській області громадянина Білорусі, який збирав для ворога інформацію про розміщення та пересування техніки ЗСУ та стан мобілізації у регіоні.
А в Кіровоградській області викрили українця, який відкрито підтримував широкомасштабне вторгнення Росії і висловлював проросійську позицію.
«Усі колаборанти затримані і відповідатимуть за свої дії перед законом», – наголосили у СБУ.