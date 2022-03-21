СБУ затримала зрадників і білоруса-шпигуна

СБУ системно моніторить інформпростір і викриває колаборантів, які своїми діями допомагають окупантам

СБУ системно моніторить інформпростір і викриває колаборантів, які своїми діями допомагають окупантам

Один із затриманих передавав росіянам інформацію про обороноздатність Дніпра й Києва

Служба безпеки України затримала чоловіка, який передавав окупантам інформацію про обороноздатність Дніпра й Києва.

Чоловіка затримали у Дніпропетровській області. Служба безпеки продовжує системно виявляти диверсантів, які співпрацюють з окупантом.

«СБУ схопила проросійського агітатора, який поширював вигідні Кремлю фейкові матеріали у соцмережах і збирав дані щодо обороноздатності Києва та Дніпра», – йдеться у повідомленні СБУ.

Крім того, спецпризначенці затримали у Волинській області громадянина Білорусі, який збирав для ворога інформацію про розміщення та пересування техніки ЗСУ та стан мобілізації у регіоні.

А в Кіровоградській області викрили українця, який відкрито підтримував широкомасштабне вторгнення Росії і висловлював проросійську позицію.

«Усі колаборанти затримані і відповідатимуть за свої дії перед законом», – наголосили у СБУ.