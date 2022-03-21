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    Кримінал

    СБУ затримала зрадників і білоруса-шпигуна

    СБУ системно моніторить інформпростір і викриває колаборантів, які своїми діями допомагають окупантам - СБУ затримала зрадників і білоруса-шпигуна
    СБУ системно моніторить інформпростір і викриває колаборантів, які своїми діями допомагають окупантам
    фото: СБУ

    Один із затриманих передавав росіянам інформацію про обороноздатність Дніпра й Києва

    Служба безпеки України затримала чоловіка, який передавав окупантам інформацію про обороноздатність Дніпра й Києва.

    Чоловіка затримали у Дніпропетровській області. Служба безпеки продовжує системно виявляти диверсантів, які співпрацюють з окупантом.

    «СБУ схопила проросійського агітатора, який поширював вигідні Кремлю фейкові матеріали у соцмережах і збирав дані щодо обороноздатності Києва та Дніпра», – йдеться у повідомленні СБУ.

    Крім того, спецпризначенці затримали у Волинській області громадянина Білорусі, який збирав для ворога інформацію про розміщення та пересування техніки ЗСУ та стан мобілізації у регіоні.
    А в Кіровоградській області викрили українця, який відкрито підтримував широкомасштабне вторгнення Росії і висловлював проросійську позицію.

    «Усі колаборанти затримані і відповідатимуть за свої дії перед законом», – наголосили у СБУ.

    Теги: росія окупанти СБУ війна Україна державна зрада окупація #stoprussia
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    СБУ затримала зрадників і білоруса-шпигуна