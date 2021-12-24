«Не робити з Росії ворога». Головна опозиціонерка Білорусі зробила дивну заяву

Світлана Тихановська під час «Відкритої розмови » з білорусами заявила, що не бачить в Росії ворога

Лідерка білоруської опозиції заявила, що незалежності Білорусі загрожує лише Олександр Лукашенко

Світлана Тихановська заявила, що бачить в Росії сусіда, а не ворога. «Це риторика режиму, що ми шукаємо в Кремлі ворога. Нам вороги не потрібні, ми шукаємо союзників», – переконує лідерка білоруської опозиції. Про це опозиціонерка заявила під час відкритої розмови з білорусами 23 грудня.

Крім Тихановської, в розмові взяли участь її радник Франак Вячорка, глава Кабінету представників опозиції Валерій Ковалевський та керівник відділу зовнішніх зв’язків опозиціонерів Олександра Логвінова. Вони відповіли на запитання, які впродовж прямого ефіру міг поставити кожен охочий. Фрагмент відео відкритої розмови на своїй сторінці у Facebook оприлюднив білоруський журналіст, нині – політичний біженець Дмитро Галко.

Справжня загроза для незалежності Білорусі, на думку опозиціонерки, іде від Олександра Лукашенка. «Тому наше завдання – це розірвати зв’язок між президентом Росії та нелегітимним президентом Білорусі, але ніяк не робити з Росії ворога. Ми нікуди один від одного не подінемось. Ми завжди будемо сусідами. Навіщо нам вороги по сусідству?» – наголосила Тихановська.

Одне із запитань стосувалось України. Тихановській нагадали, що наша країна також не шукала ворогів, але Росія все одно прийшла на її землю вбивати її людей. Втім, опозиціонерка риторики не змінила. «Ми чудово це розуміємо. Але наразі загроза йде лише від Лукашенка. Це він може продати нашу незалежність, він може здати наш суверенітет», – переконана Тихановська. При цьому вона висловила переконання, що усвідомлює, хто стоїть за Лукашенком. «Я розумію, що нині Кремль підтримує режим, але все може змінитись. Цілеспрямовано робити з сусідньої країни ворога ми не будемо», – наголосила опозиціонерка.

Зазначимо, масові протести в Білорусі відбулися у серпні 2020-го, одразу після виборів президента, на яких вкотре начебто переміг Лукашенко. Але ані багатотисячні мирні марші протесту, ані західні санкції не змогли вплинути на самопроголошеного президента Білорусі. Після виборів він вдався до репресій, тисячі протестувальників потрапили до в'язниці.

Нагадаємо, 14 грудня у Білорусі суд виніс остаточний вирок у справі опозиційних громадських діячів. Опозиційний блогер, політик, чоловік Світлани Тихановської Сергій Тихановський був засуджений до 18 років колонії посиленого режиму. Члени команди лідерки опозиції Артем Саков та Дмитро Попов отримали по 16 років ув’язнення. Політик Микола Статкевич засуджений до 15 років в’язниці. Блогери Володимир Циганович та Ігор Лосик отримали 14 та 15 років ув’язнення відповідно.