«Так безглуздо»: Трамп розкритикував визнання Грети Тунберг людиною року



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Дональд Трамп: Розслабся, Грето, розслабся!

Глава Білого дому вважає, що Грета «повинна працювати над своєю проблемою управління гнівом»

Президент США Дональд Трамп розкритикував вибір американського журналу Time, який визнав шведську екоактивістку Грету Тунберг людиною року.

Про це Трамп написав у Twitter.

«Так безглуздо. Грета повинна працювати над своєю проблемою управління гнівом, а потім піти на хороше старе кіно з другом! Розслабся, Грето, розслабся!», - написав Трамп.

Як відомо, 16-річна екоактивістка зі Швеції Грета Тунберг визнана людиною 2019 року за версією американського журналу Time.

Тунберг зізналася, що була «трохи здивована» тому, що журнал Time назвав її людиною 2019 року.

Також повідомлялося, що Грета Тунберг отримала «альтернативну Нобелівську премію».

Раніше голлівудський актор Леонардо Ді Капріо поговорив зі шведською 16-річною екоактивісткою Гретою Тунберг і опублікував в своєму Instagram їхню спільну фотографію.

Нагадаємо, Грета Тунберг - 16-річна шведська екоактивістка. Нещодавно вона стала лауреатом Міжнародної дитячої премії миру.