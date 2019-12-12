Грета Тунберг «трохи здивована» званням людина року від журналу Time



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Грета Тунберг хоче присвятити свою нагороду всім молодим активістам

«Ніколи не могла уявити, що подібне може статися», - розповіла 16-річна екоативістка

Активістка Грета Тунберг зізналася, що була «трохи здивована» тому, що журнал Time назвав її людиною 2019 року.

Про це повідомляє Associated Press.

«Ніколи не могла уявити, що подібне може статися. Звичайно, я дуже вдячна та задоволена», - заявила Тунберг.

Вона повідомила, що хоче присвятити свою нагороду всім молодим активістам і висловила надію, що люди по всьому світу об'єднаються для боротьби з глобальним потеплінням.

Як відомо, 16-річна екоактивістка зі Швеції Грета Тунберг визнана людиною 2019 року за версією американського журналу Time.

Також повідомлялося, що Грета Тунберг отримала «альтернативну Нобелівську премію».

Раніше голлівудський актор Леонардо Ді Капріо поговорив зі шведською 16-річною екоактивісткою Гретою Тунберг і опублікував в своєму Instagram їхню спільну фотографію.

Нагадаємо, Грета Тунберг - 16-річна шведська екоактивістка. Нещодавно вона стала лауреатом Міжнародної дитячої премії миру.