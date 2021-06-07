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    Теракт у Буркіна-Фасо: кількість жертв збільшилася до 160

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    У Буркіна-Фасо за ніч загинули 160 осіб - Теракт у Буркіна-Фасо: кількість жертв збільшилася до 160
    У Буркіна-Фасо за ніч загинули 160 осіб
    Фото: lapresse.ca

    Загиблих поховали у братських могилах

    У результаті найбільш смертоносної атаки бойовиків у Буркіна–Фасо вбито 160 мирних жителів, серед них 20 дітей. Такі дані оприлюднило агентство AFP із посиланням на владу західноафриканської країни.

    Відзначається, що тіла загиблих були поховані у братніх могилах.

    «Самі місцеві жителі почали ексгумувати тіла і ховати їх після транспортування», – повідомило джерело виданню.

    Африканський союз назвав інцидент військовим злочином.

    «Буркіна–Фасо пережила найбільш смертоносний напад терористів у своїй історії. Це діяння, скоєне щодо цивільного населення, в тому числі дітей, є справжнім військовим злочином, і його слід розглядати як таке», – зазначено в заяві глави комісії союзу Муси Факі Махамата.

    Нагадаємо, в Буркіна-Фасо у ніч на 5 червня бойовики атакували село Солхан у провінції Яга. Вони підпалили будинки і місцевий ринок. Повідомлялося про 132 загиблих, включаючи сімох дітей.

    Генсек ООН Антоніу Гутерріш засудив дії екстремістів і закликав країни-члени організації посилити боротьбу проти екстремізму.

    Нагадаємо, вранці 11 травня в Казанській школі №175 колишній її учень влаштував стрілянину. Спочатку повідомлялося про 13 загиблих. Пізніше влада уточнила, що жертвами стрілка стали як мінімум семеро дітей. За останніми даними в школі загинули 11 осіб, ще 16 отримали поранення.

    Теги: теракт напад Африка населення
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    Теракт у Буркіна-Фасо: кількість жертв збільшилася до 160