Теракт у Буркіна-Фасо: кількість жертв збільшилася до 160

У Буркіна-Фасо за ніч загинули 160 осіб

Загиблих поховали у братських могилах

У результаті найбільш смертоносної атаки бойовиків у Буркіна–Фасо вбито 160 мирних жителів, серед них 20 дітей. Такі дані оприлюднило агентство AFP із посиланням на владу західноафриканської країни.

Відзначається, що тіла загиблих були поховані у братніх могилах.

«Самі місцеві жителі почали ексгумувати тіла і ховати їх після транспортування», – повідомило джерело виданню.

Африканський союз назвав інцидент військовим злочином.

«Буркіна–Фасо пережила найбільш смертоносний напад терористів у своїй історії. Це діяння, скоєне щодо цивільного населення, в тому числі дітей, є справжнім військовим злочином, і його слід розглядати як таке», – зазначено в заяві глави комісії союзу Муси Факі Махамата.

Нагадаємо, в Буркіна-Фасо у ніч на 5 червня бойовики атакували село Солхан у провінції Яга. Вони підпалили будинки і місцевий ринок. Повідомлялося про 132 загиблих, включаючи сімох дітей.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш засудив дії екстремістів і закликав країни-члени організації посилити боротьбу проти екстремізму.

Нагадаємо, вранці 11 травня в Казанській школі №175 колишній її учень влаштував стрілянину. Спочатку повідомлялося про 13 загиблих. Пізніше влада уточнила, що жертвами стрілка стали як мінімум семеро дітей. За останніми даними в школі загинули 11 осіб, ще 16 отримали поранення.