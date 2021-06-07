Теракт у Буркіна-Фасо: кількість жертв збільшилася до 160
Загиблих поховали у братських могилах
Відзначається, що тіла загиблих були поховані у братніх могилах.
«Самі місцеві жителі почали ексгумувати тіла і ховати їх після транспортування», – повідомило джерело виданню.
Африканський союз назвав інцидент військовим злочином.
«Буркіна–Фасо пережила найбільш смертоносний напад терористів у своїй історії. Це діяння, скоєне щодо цивільного населення, в тому числі дітей, є справжнім військовим злочином, і його слід розглядати як таке», – зазначено в заяві глави комісії союзу Муси Факі Махамата.
Нагадаємо, в Буркіна-Фасо у ніч на 5 червня бойовики атакували село Солхан у провінції Яга. Вони підпалили будинки і місцевий ринок. Повідомлялося про 132 загиблих, включаючи сімох дітей.
Генсек ООН Антоніу Гутерріш засудив дії екстремістів і закликав країни-члени організації посилити боротьбу проти екстремізму.
Нагадаємо, вранці 11 травня в Казанській школі №175 колишній її учень влаштував стрілянину. Спочатку повідомлялося про 13 загиблих. Пізніше влада уточнила, що жертвами стрілка стали як мінімум семеро дітей. За останніми даними в школі загинули 11 осіб, ще 16 отримали поранення.