Таїланд передав Україні прах посла Бешти

У МЗС розповіли, що причиною смерті посла став серцевий напад

Дипломат раптово помер у ніч проти неділі, 30 травня

Уранці 6 червня тайська сторона передала Посольству України в Королівстві Таїланд прах Посла Андрія Бешти. Про це Посольство України в Таїланді повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

«Упродовж усього тижня у буддистському храмі Wat Thep Sirinthrawat Ratchaworawihan відбувалася поховальна церемонія. Вічна пам'ять нашому Послу!», – ідеться у дописі.

Нагадаємо, посол України в Таїланді Андрій Бешта раптово помер у ніч проти неділі, 30 травня. Йому було 45 років. Послом у Таїланді його призначив п’ятий президент України Петро Порошенко у листопаді 2015 року. Був також Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Союз М'янма за сумісництвом.

Пізніше у МЗС повідомили, що причиною смерті посла став серцевий напад.

Нагадаємо, у квітні цього року президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив шістьох послів України та Постійного представника України при Відділенні ООН, серед них і Андрія Бешту.

Пізніше у МЗС пояснили, що звільнення українських послів в ОАЕ, Нідерландах, Бельгії та при ЄС, Іраку, Таїланді, Саудівської Аравії та відділенні ООН в Женеві відбулося в контексті планової ротації.