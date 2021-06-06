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    Таїланд передав Україні прах посла Бешти

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    У МЗС розповіли, що причиною смерті посла став серцевий напад - Таїланд передав Україні прах посла Бешти
    У МЗС розповіли, що причиною смерті посла став серцевий напад
    Фото: Посольство України в Таїланді/Facebook

    Дипломат раптово помер у ніч проти неділі, 30 травня

    Уранці 6 червня тайська сторона передала Посольству України в Королівстві Таїланд прах Посла Андрія Бешти. Про це Посольство України в Таїланді повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

    «Упродовж усього тижня у буддистському храмі Wat Thep Sirinthrawat Ratchaworawihan відбувалася поховальна церемонія. Вічна пам'ять нашому Послу!», – ідеться у дописі.

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    Таїланд передав Україні прах посла Бешти
    Таїланд передав Україні прах посла Бешти
    Таїланд передав Україні прах посла Бешти
    Таїланд передав Україні прах посла Бешти
    Таїланд передав Україні прах посла Бешти
    Таїланд передав Україні прах посла Бешти
    Таїланд передав Україні прах посла Бешти
    Таїланд передав Україні прах посла Бешти
    Таїланд передав Україні прах посла Бешти
    Фото: Посольство України в Таїланді/Facebook

    Нагадаємо, посол України в Таїланді Андрій Бешта раптово помер у ніч проти неділі, 30 травня. Йому було 45 років. Послом у Таїланді його призначив п’ятий президент України Петро Порошенко у листопаді 2015 року. Був також Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Союз М'янма за сумісництвом.

    Пізніше у МЗС повідомили, що причиною смерті посла став серцевий напад.

    Нагадаємо, у квітні цього року президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив шістьох послів України та Постійного представника України при Відділенні ООН, серед них і Андрія Бешту.

    Пізніше у МЗС пояснили, що звільнення українських послів в ОАЕ, Нідерландах, Бельгії та при ЄС, Іраку, Таїланді, Саудівської Аравії та відділенні ООН в Женеві відбулося в контексті планової ротації.

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    Теги: Петро Порошенко МЗС ЄС ООН Таїланд посол напад посольство Володимир Зеленський президент звільнення
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    Таїланд передав Україні прах посла Бешти