Ізраїль почав Covid-вакцинацію підлітків з 12 років

На отримання першого щеплення вже записалися тисячі підлітків по всій країні

У неділю, 6 червня, в Ізраїлі стартувала вакцинація проти Covid-19 підлітків віком від 12 до 15 років. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що програма вакцинації населення в Ізраїлі стала однією з найшвидших у світі.

«На цей час щонайменше половина населення отримала вже два уколи вакцини Pfizer або BioNTech», - ідеться в повідомленні.

Після успішної кампанії вакцинації проти коронавірусу людей старших 16 років в Ізраїлі були зняті майже всі карантинні обмеження. При цьому темпи поширення захворювання не збільшилися.

За інформацією BBC, на отримання першого щеплення вже записалися тисячі підлітків по всій країні.

За останніми даними Worldometer, у світі виявили понад 173,9 млн випадків Covid-19. Унаслідок інфікування померли 3,74 млн осіб, одужали близько 156,9 млн.

Тим часом, ВООЗ схвалила вакцину CoronaVac, якою щеплюють українців.

Нагадаємо, на минулих вихідних в трьох містах України запрацювали центри вакцинації, де всі бажаючі можуть отримати щеплення препаратом Sinovac. Протягом цих вихідних у центрах вакцинували майже 5 тисяч українців.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу. Центр працюватиме щовихідні з 10 до 18.

Протягом вихідних, 29 та 30 травня, у центрі вакцинації в Києві, який працює на базі Міжнародного виставкового центру, щеплення проти коронавірусу отримали 3 467 людей.